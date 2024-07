Neuer Job: Nicole Scherzinger soll an Netflix-Show mitwirken

Nicole Scherzinger (46) scheint einen neuen Job zu haben. Wie The Sun berichtet, wird das Pussycat Dolls-Bandmitglied als Jurorin an der Netflix-Talentshow "Building The Band" mitwirken. In der Serie werden 50 Kandidaten mit der Aufgabe betraut, zusammenzuarbeiten und eine Gruppe zu bilden – ohne sich dabei jemals persönlich gegenüberzustehen. Moderator der Sendung soll niemand anderes als der Backstreet Boys-Star AJ McLean (46) sein.

Mit Nicole als Jury-Mitglied erhofft sich der Streamingdienst eine neue große Hit-Show. "Nicole ist ein großer Coup für Netflix, da sie in der Vergangenheit bei so vielen Talentshows in Großbritannien und den USA aufgetreten ist und daher ein Synonym für das Genre ist. Das zeigt, wie ernst es den Chefs des Streamers ist, mit den großen Sendern zu konkurrieren", erklärt ein Insider gegenüber The Sun. Vor allem, was das Formen von Bands angeht, kennt sich Nicole aus. 2010 in der siebten Staffel von X Factor war Nicole für die Gründung von One Direction verantwortlich.

Während es für Nicole im Job wunderbar läuft, muss die Musikerin ihren Traum, eine eigene Familie zu gründen, vorerst auf die lange Bank schieben. Wie die 46-Jährige in einem Gespräch mit The Times erklärte, habe sie derzeit keine Zeit, Kinder mit ihrem Verlobten Thom Evans (39) zu bekommen. "Ich möchte ein Baby haben, aber die Arbeit ruft", klagte sie im Interview.

Anzeige Anzeige

Getty Images Nicole Scherzinger, Sängerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Thom Evans und Nicole Scherzinger, 2023

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Würdet ihr euch über die neue Show mit Nicole freuen? Ja, und wie! Nein, die Show muss nicht sein. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de