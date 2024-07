Prinz William findet: Andrew ist "Gift" für die Monarchie

Prinz Andrew (64) gilt als schwarzes Schaf des britischen Königshauses: Seine mutmaßliche Beteiligung am Sexhandelskandal rund um Jeffrey Epstein (✝66) brachte den Royal öffentlich in Verruf. In den vergangenen Jahren wurde er daher in der Königsfamilie immer mehr in die hinteren Reihen verbannt. Besonders Prinz William (42) soll den ewigen Schlagzeilen rund um seinen Onkel nun wohl den Riegel vorschieben wollen. "Ich glaube, William hat schnell begriffen, dass Andrew Gift für die königliche Marke ist", behauptet Adelsexpertin Jennie Bond laut OK! Magazine und erklärt: "Ich glaube, William hat auf eine ziemlich rücksichtslose und geschäftsmäßige Art und Weise darauf gedrängt, dass Andrew aus dem offiziellen königlichen Kreis ausgeschlossen wird und ausgeschlossen bleibt."

So soll sich der Thronfolger dafür ausgesprochen haben, dass der Herzog von York aus der Royal Lodge auf dem Gelände von Schloss Windsor ausziehen und in das frei stehende Anwesen Frogmore Cottage wechseln soll. Häufig wird auch vermutet, dass William auch aus persönlichen Gründen so handeln könnte – Gerüchten zufolge soll Andrew seiner Gattin Prinzessin Kate (42) gegenüber sehr schroff und abweisend gewesen sein, als diese erstmals der Familie vorgestellt worden war. Diese Spekulationen kann Jennie allerdings nicht bestätigen. Sie berichtet: "Ich weiß, dass Diana (✝36) Andrew sehr mochte, sie fand ihn lustig und sehr einladend. Ich wüsste also nicht, warum er bei Catherine anders gewesen sein sollte. Aber Familien sind nun mal kompliziert!"

Derzeit soll William sich im Königshaus etwas mehr behaupten und den Ton angeben wollen – immerhin ist er nach seinem Vater König Charles (75) der nächste, der den Thron besteigt. "Prinz Philip (✝99) hat die Familie mit einer Eisenstange regiert, und als er starb, hat man gesehen, dass die Disziplin zusammenbrach. Jetzt hat William das Sagen, wenn es um die Disziplin in der Familie geht", machte kürzlich ein Insider gegenüber OK! Magazine deutlich. Diese kühle und rationale Seite an William soll auch sein kleiner Bruder Prinz Harry (39) deutlich zu spüren bekommen.

Getty Images Prinz Andrew, Prinzessin Kate, Prinz Harry und Königin Camilla im Jahr 2015

Getty Images Prinz William, Sohn von König Charles

