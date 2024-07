Tinder? Ryan Reynolds scherzt über Hugh Jackmans Singlesein

Ryan Reynolds (47) hat Humor – das bewies der Schauspieler bereits unzählige Male. Auch bei der Pressekonferenz von "Deadpool & Wolverine" am vergangenen Samstag im Beisein von Promiflash war der Filmstar lustig unterwegs. Unter anderem scherzte er beiläufig über das Liebesleben seines Co-Stars Hugh Jackman (55). Eine Medienvertreterin hat das Gefühl, dass Disney – da es so einige Schauspieler zusammenbringt – mittlerweile das neue Tinder ist. Von Hugh und Ryan möchte sie wissen, ob sie nun nach all der gemeinsamen Zeit, die sie beim Dreh miteinander verbringen durften, "das neue Perfect Match" sind. Der Ehemann von Blake Lively (36) fühlt sich wohl leicht überrumpelt. "Ist schon eine Weile her, dass ich Single war. Ich weiß nicht mal richtig, wie man Tinder benutzt. Wischt man auf und ab?", stammelt er und gibt die Frage schnell an seinen Kollegen weiter: "Das ist auf jeden Fall eine Frage für dich!" Diesen erfolgreichen Joke konnte sich Ryan wohl einfach nicht nehmen lassen.

"Wow, danke. Danke dir", entgegnet Hugh amüsiert von Ryans charmanter Art und merkt an: "Tinder, Disney, das überspringe ich alles." Was den Beziehungsstatus mit seinem Filmpartner angeht, klärt er auf: "Was Ryan und mich angeht, ich will ihm nicht alles öffentlich geben, weil Ryan und ich... ich will, dass er dafür arbeitet, er muss ein bisschen mehr dafür arbeiten." Ein Urteil darüber, ob Wolverine und Deadpool wirklich das neue "Perfect Match" sind, können sich die Fans dann mit dem Kinostart am 24. Juli bilden.

Seit rund einem Jahr geht Hugh als Single durchs Leben. Er und seine Frau Deborra-Lee Furness (68) hatten sich nach 27 gemeinsamen Ehejahren getrennt. Ryan stand seinem Freund in dieser schweren Zeit zur Seite – und als die Zeit gekommen war, wollte der "Selbst ist die Braut"-Star seinem Kumpel wieder auf die Beine helfen. "Er möchte Hugh wieder glücklich sehen und hat ihm sogar vorgeschlagen, ein paar unauffällige Dates zu arrangieren", berichtete ein Insider gegenüber National Enquirer. Ryan wisse genau, was den 55-Jährigen glücklich mache.

Anzeige Anzeige

Getty Images Ryan Reynolds und Hugh Jackman, "Deadpool & Wolverine"-Premiere in Korea

Anzeige Anzeige

Getty Images Schauspieler Hugh Jackman und Deborra-Lee Furness

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr es, dass Ryan diesen Scherz macht? Ich finde es lustig. Er hat echt Humor! Ich finde das nicht besonders lustig... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de