Für neue Serie: Kim Kardashian bekommt prominente Co-Stars

Kim Kardashian (43) startet als Schauspielerin durch! Die Reality-Bekanntheit ist zurzeit in der TV-Show American Horror Story zu sehen. Den Produzenten der Serie kann sie so sehr begeistern, dass dieser ihr kurzerhand eine weitere Show vorschlägt. In der bevorstehenden Sendung "All's Fair" soll Kim als berühmte Scheidungsanwältin die Hauptrolle spielen. Wie Variety jetzt berichtet, bekommt der The Kardashians-Star für die neue Show prominente Unterstützung. Laut Angaben des Magazins sind die Oscar-Preisträgerin Halle Berry (57) und die "101 Dalmatiner"-Bekanntheit Glenn Close (77) mit von der Partie.

Der Streamingdienst Hulu, der die neue Serie produziert, hält vorerst weitere Details zur Show unter Verschluss. Es ist lediglich bekannt, dass Kims Serienrolle als Anwältin eine Kanzlei in Los Angeles leiten wird. Das Besondere dabei ist: Das Anwaltsbüro setzt auf rein weibliche Besetzung. Welche Rollen dabei die Neuzugänge Halle und Glenn einnehmen werden, ist noch nicht ans Licht der Öffentlichkeit gelangt. Laut Berichten des US-amerikanischen Magazins seien die drei Frauen an der Serie nicht nur als Schauspielerinnen, sondern auch als ausführende Produzentinnen beteiligt.

Kim scheint großen Gefallen an der Welt des Film und Fernsehens gefunden zu haben. Mit ihrer "American Horror Story"-Kollegin Emma Roberts (33) plant die Unternehmerin offenbar bereits die nächste Sendung. In der Radioshow "The Spotlight With Jessica Shaw" plaudert die "Wild Child"-Darstellerin aus dem Nähkästchen. "Ja. Kim und ich sind die ausführenden Produzenten einer Serie für Netflix namens 'Calabasas'", berichtet sie stolz. Auch für diese Sendung gibt es prominente Unterstützung. Marlene King (62), die schon an der TV-Show Pretty Little Liars mitwirkte, wird auch in Emma und Kims Serie als Showrunnerin tätig sein.

Getty Images Glenn Close im Mai 2024

Getty Images Emma Roberts im Mai 2024

