Geheilt? So denkt Romina Palm jetzt über ihre Essstörung

Romina Palm (25) sprach in der Vergangenheit regelmäßig über ihre Probleme mit dem Essen. Seit sie mit ihrem neuen Freund Christian Wolf durchs Leben geht, betont die GNTM-Bekanntheit jedoch immer häufiger, wie wohl sie sich in ihrem Körper fühlt. Auf Instagram stellt sie sich nun den Fragen ihrer Fans – einen ihrer Follower interessiert, ob sie sich von ihrer Essstörung gänzlich befreit fühlt. "Kann man von etwas zu 100 Prozent geheilt sein?", fragt sich das Model und antwortet zugleich: "Ich glaube, dass Wunden beziehungsweise leise Gedanken immer bleiben werden." Dennoch habe sie in letzter Zeit einige große Fortschritte merken können. Romina resümiert: "Was das Thema betrifft, ging es mir noch nie besser als die letzten Monate. Ich fühle mich frei, ich fühle mich fit und ich fühle mich wohl!"

Dass es ihr mittlerweile so gut geht, schreibt sie auch Christian zu. Der Social-Media-Star hat seine Liebste kurzerhand auf eine ganz neue Diät gesetzt – anscheinend mit Erfolg. Jemanden an ihrer Seite zu haben, der sie in Sachen Ernährung an die Hand nimmt, scheint Romina weiterzuhelfen. Kürzlich erzählte sie im Netz, dass der Kochstil ihres Ex Stefano Zarrella (33) ihr hingegen weniger gutgetan habe: "Mein damaliger Partner hat damals superviel mit Zucker, Fett und so weiter gekocht. An sich ist das ja auch gar kein Problem [...], aber für mich war es damals ein enormer Trigger. Damals hatte ich deswegen jeden Tag Fressanfälle und war komplett alleine damit, weil es niemanden interessiert hat. Und jetzt geht es mir halt viel besser, weil ich die Sachen nicht zu Hause habe und damit konfrontiert werde."

Wie glücklich Romina derzeit mit ihrem Christian ist, thematisiert sie in den sozialen Medien ganz offen. Beinahe täglich zeigen sich die zwei Turteltauben dort ganz verliebt gemeinsam beim Training, auf Reisen oder beim Abendessen im Restaurant. "Ich habe wirklich die schönste Beziehung, die ich mir je hätte vorstellen können", schwärmte die Influencerin kürzlich von ihrem Liebsten.

Romina Palm bei einem Foto-Shooting

Romina Palm und Christian Wolf bei der FIBO 2024

