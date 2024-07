Brad Pitt hat "so gut wie keinen Kontakt" zu seinen Kindern

Ob sie dieses schlechte Verhältnis noch mal verbessern können? Seit ihrer Trennung liefern sich Brad Pitt (60) und seine Ex Angelina Jolie (49) einen waschechten Rosenkrieg, der sich auch auf ihren gemeinsamen Nachwuchs auswirkt: Wie seit einigen Wochen bekannt ist, legt ein Sprössling nach dem anderen den Nachnamen seines berühmten Vaters ab. Nun verrät eine Quelle, wie es wirklich um Brads Beziehung zu seinen Kids steht. "Er hat so gut wie keinen Kontakt zu den erwachsenen Kindern", gesteht der Informant im Interview mit People und fügt hinzu: "Sein Umgang mit den jüngeren Kindern ist in den vergangenen Monaten aufgrund seiner Dreharbeiten eher eingeschränkt." Aktuell hält sich Brad in Europa auf, um seinen neuesten Film zu drehen.

Das einstige Hollywood-Traumpaar teilt sechs gemeinsame Kinder: Maddox (22), Zahara (19), Shiloh (18), Pax (20) und die Zwillinge Knox (15) und Vivienne (15). Während seine Ältesten von dem 60-Jährigen anscheinend kaum noch etwas wissen wollen, soll Brad aber um die Bindung zu seinen minderjährigen Kids bemüht sein. Dennoch stellt der Insider gegenüber dem Medium klar: "[Angelina] hat die Kinder die meiste Zeit, aber laut ihrer Vereinbarung hat er Besuchsrecht bei den jüngeren Kindern."

Vor allem Brads Beziehung zu Shiloh warf in den vergangenen Monaten immer Fragen auf. Nachdem sich ihre Geschwister Zahara und Vivienne dazu entschieden hatten, nur noch den Nachnamen Jolie zu nutzen, reichte auch die 18-Jährige den Antrag ein – und das, obwohl Shiloh erst kürzlich bei dem "Fight Club"-Darsteller eingezogen ist. "Er weiß Bescheid und ist sehr enttäuscht, dass Shiloh seinen Nachnamen fallen gelassen hat. Er hat sich noch nie so sehr gefreut wie bei ihrer Geburt. Er wollte immer eine Tochter haben", gestand ein weiterer Informant in einem früheren Interview mit dem Magazin.

PGpg7/©2014 RAMEY PHOTO / Mega Brad Pitt und Angelina Jolie mit ihren Kindern, 2014

Getty Images Brad Pitt mit seinen Kindern Pax und Shiloh im Jahr 2014

