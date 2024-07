Inmitten der Eheprobleme: J.Lo freundet sich mit Bens Ex an

Seit Wochen reißen die Gerüchte um Jennifer Lopez (54), Ben Affleck (51) und eine mögliche Ehekrise nicht ab. In der schweren Zeit kann sich die Sängerin vor allem auf eine Person verlassen: Bens Ex Jennifer Garner (52)! Wie ein Insider gegenüber Us Weekly jetzt verrät, war Jen in den vergangenen Wochen "wirklich freundlich" zu J.Lo: "Sie war hilfreich für J.Lo, und sie haben eine Beziehung zueinander aufgebaut. Jennifer war eine überraschende Person für J.Lo, mit der sie reden konnte." Zudem betont die Quelle, dass Jennifer zu einer "unerwarteten Verbündeten" für die "Jenny from the Block"-Interpretin geworden ist.

Dass die Schauspielerin in das Drama um Bennifer verwickelt ist, scheint aber nicht jedem zu gefallen. Wie Insider in einem Interview mit OK! behaupteten, soll der innerste Kreis von Jennifer darüber nicht gerade erfreut sein. "Einige Freunde sind der Meinung, dass es mehr Grenzen geben sollte, besonders wenn Ben so verletzlich ist. Sie wollen nicht, dass sie wieder in seine Probleme verwickelt wird", hieß es seitens der Informanten. Auch soll Jens Umfeld befürchten, dass sich die derzeitigen Probleme auf ihre Beziehung mit John Miller auswirken könnten: "[Sie] sind der Meinung, dass Jen sich ein wenig von Ben zurückziehen sollte, weil es zu Spannungen in ihrer Beziehung zu John führen könnte, wenn sie es nicht tut."

Ben und J.Lo galten bereits 2002 als absolutes Traumpaar, jedoch lösten sie zwei Jahre später ihre Verlobung auf. Daraufhin kam die "On the Floor"-Interpretin mit Marc Anthony (55) zusammen, mit dem sie die gemeinsamen Zwillinge Emme (16) und Max (16) bekam. Ben hingegen heiratete 2005 Jennifer. Mit ihr durfte der "Batman"-Star die drei Kinder Violet (18), Fin (15) und Samuel (12) auf der Welt begrüßen. Als sowohl J.Los als auch Bens Ehe in die Brüche ging, fanden sie schließlich 2021 wieder zueinander. Ein Jahr später läuteten dann die Hochzeitsglocken.

Getty Images Jennifer Garner und Ben Affleck, 2013

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez, 2023

