Krankenhausbesuch: Wird Vicky Pattisons Hochzeit verschoben?

Seit zwei Jahren sind die Geordie Shore-Bekanntheit Vicky Pattison (36) und ihr Liebster Ercan Ramadan verlobt. Im Sommer dieses Jahres wollen die Turteltauben nun endlich ihre Traumhochzeit in Italien feiern. Doch wird es zur Zeremonie kommen können? Vor wenigen Tagen wurde die Britin ins Krankenhaus gebracht, wie sie auf Instagram preisgab. Die Ärzte vermuteten Drüsenfieber und fanden eine schwere Infektion und einen Abszess im Hals. Obwohl der TV-Star mittlerweile wieder zu Hause ist, bangen Freunde des Paares im Interview mit The Mirror um die bevorstehende Hochzeit. Sie hoffen, dass es Vicky bis zur Zeremonie in wenigen Monaten wieder gut geht, wissen aber, dass ihre Gesundheit vorgeht.

Auch die 36-Jährige will sich jetzt voll und ganz auf ihre Genesung konzentrieren. Im Netz erklärte sie, dass der Krankenhausbesuch für sie ein "Weckruf" war. Sie habe monatelang Anzeichen ihres Körpers ignoriert, obwohl ihr "Körper verzweifelt nach einer Pause verlangte". Für ihren leichtfertigen Umgang mit ihrer Gesundheit macht sich Vicky offenbar große Vorwürfe. "Ich bin wütend auf mich selbst, dass ich es so weit habe kommen lassen", klagte die Reality-Persönlichkeit.

Im vergangenen Monat feierte Vicky noch putzmunter ihren Junggesellinnenabschied. Dafür reiste sie mit ihren Freundinnen auf die griechische Insel Mykonos. Auch in Sachen Motto ließ sich die JGA-Gruppe etwas ganz Besonderes einfallen. Bei den Ladys wurde es magisch, denn sie feierten Vickys Abschied in Harry Potter-Manier. "Vom Muggel zur Ehefrau! Natürlich musste es ein Junggesellinnenabschied im Zeichen von 'Harry Potter' sein", teilte die Beauty ihren Fans glücklich auf Instagram mit.

Instagram / vickypattison Vicky Pattison im Juni 2024

Instagram / vickypattison Vicky Pattison bei ihrem Junggesellinnenabschied im Juni 2024

