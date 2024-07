Nach Justins Skandal: Jessica Biel spaziert durch New York!

Jessica Biel (42) musste in den vergangenen Wochen einiges mitmachen. Das Model ist mit Justin Timberlake (43) verheiratet, der Mitte Juni wegen Trunkenheit am Steuer festgenommen wurde. Während des ganzen Skandals um ihren Liebsten war die Schauspielerin beruflich in New York City, wo sie auch immer noch "The Better Sister" dreht. Fotos, die Daily Mail vorliegen, zeigen sie nun bei einem gemütlichen Spaziergang. Auf einem Schnappschuss hat die Blondine ein breites Lächeln im Gesicht, während sie zum Set des Familiendramas unterwegs ist. Dabei präsentiert sie sich in einem schwarzen Leinenkleid, weißen Sneakern und einer schicken Sonnenbrille. Auf eine Handtasche verzichtet Jessica und hält stattdessen ihr Handy, ihre Wasserflasche und einen Shaker in den Händen.

Derweil sorgte der "SexyBack"-Interpret mit einer neuen Geschäftsidee für Negativschlagzeilen. Laut Billboard planen Justin und Tiger Woods (48) ein altes Kino im schottischen St. Andrews in eine schicke Bar umzuwandeln. Dass nun ausgerechnet zwei Stars, die beide schon einmal betrunken Auto gefahren sein sollen, ein feuchtfröhliches Lokal aufmachen wollen, wundert viele Kritiker. Ein User auf X scherzte: "Das machen sie doch bestimmt nur für den Mitarbeiterrabatt."

Dass der Sänger in letzter Zeit eher mit Peinlichkeiten auf sich aufmerksam macht, färbt auch auf Jessica ab. "Ihre Freunde denken, dass sie mit einem Verlierer verheiratet ist und hassen es, dass sie so viel Zeit damit verbringt, Justin dazu zu bringen, auf dem richtigen Weg zu bleiben", hatte ein Insider im Gespräch mit InTouch ausgeplaudert. Darüber hinaus würden ihre Liebsten befürchten, dass der 43-Jährige sie hintergehen und ihr damit das Herz brechen könnte.

Getty Images Polizeifoto von Justin Timberlake, 2024

Getty Images Tiger Woods und Justin Timberlake, 2012

