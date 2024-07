Offiziell: Nach Tour beendet Ellen DeGeneres ihre Karriere!

Diese Nachricht wird die Fans von Ellen DeGeneres (66) wohl ziemlich hart treffen. Erst Mitte Mai beglückte die Talk-Show-Berühmtheit mit der tollen Neuigkeit, dass sie im Rahmen eines Netflix-Specials wieder auf der Bühne performen wird. Nun ist die Komikerin für ihre "Ellen's Last Stand...Up"-Tour in Kalifornien aufgetreten und hat so einige Neuigkeiten verraten – unter anderem schockte Ellen mit der Verkündung, dass sie nach dieser Tour ihre Karriere an den Nagel hängen wird. "Das ist das letzte Mal, dass Sie mich sehen werden. Nach meinem Netflix-Special bin ich fertig", meint die berühmte Talkmasterin sicher.

Doch warum diese Entscheidung? Wie Ellen berichtet, ist in den vergangenen Jahren ziemlich viel in ihrem Leben passiert. "Ich habe Hühner bekommen. Ach ja, und ich wurde aus dem Showgeschäft geworfen, weil ich gemein war", erklärte sie amüsiert. In dieser Zeit habe sie die Gelegenheit gehabt, sich zu reflektieren: "Ich habe immer gesagt: 'Es ist mir egal, was die Leute über mich sagen'. Jetzt weiß ich, dass ich das auf dem Höhepunkt meiner Popularität gesagt habe." Mittlerweile sieht sie das wohl anders. Sie scherzt sarkastisch: "Das nächste Mal werde ich rausgeschmissen, weil ich alt bin. Alt, lesbisch und gemein, die dreifache Krone", doch sie fügt hinzu: "Ich bin vieles, aber ich bin nicht gemein." Die Anschuldigung, dass sie gemein sei, nehme sie nicht so einfach hin.

Im Jahr 2022 wurde "The Ellen DeGeneres Show" nach fast 20 Jahren abgesetzt. Ganze 19 Staffeln wurden ausgestrahlt, in denen regelmäßig internationale Berühmtheiten wie Justin Bieber (30), Heidi Klum (51) oder auch Herzogin Meghan (42) zu Besuch waren. Das plötzliche Aus sei für die 66-Jährige laut Rolling Stone sehr schlimm gewesen. "Ich habe diese Show so sehr geliebt und ich hasse es einfach, dass die Leute mich zum letzten Mal auf diese Weise gesehen haben", erklärte sie. Ellen habe sich daraufhin gezwungen gefühlt, sich aus der Öffentlichkeit zurückzuziehen.

Ellen DeGeneres

Justin Bieber und Ellen DeGeneres, "The Ellen DeGeneres Show" 2015

