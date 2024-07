Prinzessin Kate will wegen Mobbing kein Internat für George

Aus königlicher Tradition könnte es passieren, dass Prinz George (10), wie schon sein Vater vor ihm, in naher Zukunft ein Internat besuchen wird. Vermutlich wird der Sohn von Prinz William (42) und Prinzessin Kate (42) auf das renommierte Eton College geschickt. Doch das soll derzeit noch für Uneinigkeiten bei seinen Eltern sorgen. Laut eines Insiders ist vor allem Kate mit der Idee, George auf ein Internat zu schicken, unglücklich. Grund dafür sollen ihre eigenen Erfahrungen mit dieser Schulart sein. Wie die Quelle InTouch Weekly offenbart, könne die Prinzessin von Wales "den Gedanken nicht ertragen, dass George so etwas durchmachen muss." William hingegen soll überzeugt sein, dass ein Internat die richtige weiterführende Schule für seinen Sohn sei.

Angeblich soll Kate während ihrer eigenen Zeit an einem Internat nämlich schwer gemobbt worden sein. Als Jugendliche besuchte sie die Mädchenschule Berkshire und Medienberichten zufolge soll sie den Schulalltag sogar gehasst haben. Vor allem deshalb würde sie George wohl lieber auf eine normale Schule schicken. "Kate ist der Meinung, dass es all ihren Bemühungen, die Monarchie zu modernisieren, zuwiderläuft, wenn sie George auf eine so spießige, hochherrschaftliche Einrichtung schickt", erklärt der Insider. Mit ihrem Mann soll sie bereits mehrere Stunden darüber gestritten haben, obwohl ihr bewusst sei, dass diese Schule bei den Royals Tradition hat.

Der Schulwechsel ist schon länger ein Thema bei dem royalen Ehepaar. Aktuell besucht George die Lambrook School in Berkshire. Das Eton College wurde jedoch sowohl von William als auch von seinem Bruder Prinz Harry (39) besucht. Zu Kates Favoriten soll laut Daily Mail aber die St. Edward's School in Oxford gehören, bei der es sich um eine schlichte öffentliche Schule handelt. Hier wäre sicherlich auch das Schulgeld deutlich günstiger, denn in Eton liegt der Betrag bei rund 63.000 Euro. Ob die Entscheidung über Georges Schulwechsel endgültig getroffen ist, ist nicht offiziell bekannt.

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate, November 2023

Getty Images Prinz George, 2022

