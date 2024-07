Royale Eleganz: Königin Camilla glänzt in der Wimbledon-Loge

Königin Camilla (76) gab sich die Ehre und wohnte dem zehnten Spieltag des Tennisturniers in Wimbledon bei. In einem cremefarbenen Kleid mit Giraffenaufdruck bot die Frau von König Charles (75) nicht nur einen echt royalen Anblick, sondern sie zeigte sich auch von ihrer besten Seite. Berichten von unter anderem People zufolge nahm sie sich nicht nur für die, die an der Organisation des Turniers arbeiten, Zeit – sie plauschte sogar mit den jungen Ballkindern. Pünktlich zum Spielbeginn saß Camilla dann in der royalen Loge. An ihrer Seite saß ihre Schwester Annabel Elliot, die auch während der Krönung im Mai 2023 neben ihr stand.

Camilla war aber nicht der einzige Royal, der seinen Weg in die königliche Loge fand. Auch die Kinder von Prinzessin Anne (73) waren mit von der Partie. So erschien Peter Phillips (46) zusammen mit seiner neuen Freundin Harriet Sperling. Die beiden zeigten sich schon beim Royal Ascot vor wenigen Wochen schwer verliebt und auch hier gab es Händchenhalten und verliebte Blicke. Auch Peters Schwester Zara Tindall (43) und ihr Mann Mike (45) kamen, um das Tennismatch zu verfolgen. Die beiden sollen fast den ganzen Tag auf dem Gelände in Wimbledon verbracht haben.

Wie sehr aber vor allem Camilla bei derartigen Sportveranstaltungen mitfiebert, bewies sie schon beim Royal Ascot. Das Pferderennen schien die Königsgemahlin ordentlich anzuspannen. Bilder der Fotografen zeigen, wie sie die Fäuste ballt und angespannt auf den Fingernägeln kaut. Anders als in Wimbledon erschien sie hier in Begleitung ihres Gatten Charles. Der Monarch ist zwar nicht ganz so emotional an dem Rennen beteiligt wie seine Liebste, aber auch ihm ist anzusehen, dass das Spektakel sein Interesse weckte.

Getty Images Königin Camilla mit den Ballkindern von Wimbledon

Mirrorpix / MEGA Harriet Sperling und Peter Phillips in Wimbledon, Juli 2024

