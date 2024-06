Scarlett Johansson schwärmt von Channing Tatums Verlobter

Channing Tatum (44) steht kurz vor seiner Hochzeit mit seiner Liebsten Zoe Kravitz (35). Aktuell promotet der Hollywoodstar aber erst einmal noch seinen neuen Film "Fly Me to the Moon", in dem er an der Seite von Scarlett Johansson (39) die Hauptrolle verkörpert. Der Marvel-Star ist hin und weg, dass sein Co-Star mit Zoe liiert ist! "Ich habe das Gefühl, dass das [die Beziehung] gerade eine Neuigkeit war, als wir angefangen haben, miteinander zu arbeiten. Ich habe gedacht: 'Warte, nein, du datest nicht eine meiner liebsten Personen. Sie ist so großartig'", schwärmt Scarlett nun im Interview mit E! News und fügt noch hinzu: "Ich liebe seine Verlobte."

Denn auch mit Zoe stand Scarlett bereits vor der Kamera. "Wir haben vor mehreren Jahren mal einen Film zusammen gemacht. Sie ist eine wundervolle Person", äußert sich die 39-Jährige weiter. Doch auch Channing scheint total begeistert von Scarletts Ehemann Colin Jost (42) zu sein, der ebenfalls eine kleine Rolle in "Fly Me to the Moon" abbekommen hat. "Es ist eine meiner liebsten Szenen in dem Film, weil sie etwas mehr komödiantischer und tonaler ist als der Rest des Films", erklärt der "Step Up"-Star.

Obwohl es schon länger Spekulationen um die Verlobung von Channing und Zoe gegeben hatte, wurden die Gerüchte erst vor wenigen Wochen von Lenny Kravitz (60) bestätigt. "Er ist ein wirklich toller Kerl, er wurde gut erzogen, er hat Manieren, er ist charmant, er ist ein gefühlvoller Mensch, und so ist er ziemlich schnell Teil der Familie geworden. Er passt zu ihr und sie sind verliebt. Nächstes Jahr wird es eine Hochzeit geben!", erklärte der Musiker im Interview mit Radio 2.

Getty Images Scarlett Johansson und Colin Jost beim Correspondents' Dinner des Weißen Hauses 2024

Getty Images Channing Tatum und Zoë Kravitz bei der "Walk of Fame"-Zeremonie 2024

