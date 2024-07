"Eine Katastrophe": Bill Kaulitz' Villa steht unter Wasser!

Ihre Reise durch Europa im Orient-Express genossen Tom (34) und Bill Kaulitz (34) in vollen Zügen. Bei ihrer Rückkehr nach Los Angeles vor wenigen Tagen erwartete die Tokio Hotel-Stars jedoch eine böse Überraschung. Bills Luxusimmobilie inklusive des Tonstudios der Zwillinge stand aufgrund einer Überschwemmung komplett unter Wasser! Das berichten die Brüder nun in ihrem gemeinsamen Podcast "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood". "Wir wissen nicht, wie lange das Wasser da schon drin stand, wahrscheinlich tagelang. [...] Alles ist nass, es stinkt wie im Sumpf da drinnen. Es ist eine Katastrophe", erklärt der Gitarrist bestürzt.

Vor allem Bill scheint von der ganzen Situation deutlich mitgenommen zu sein. "Ich kann es gar nicht ertragen. Der Gedanke daran macht mich völlig fertig", gesteht der Frontsänger ehrlich. Traurig realisiert er: "Ich kann jetzt erst mal nicht mehr nach Hause." Und das wohl für mindestens sechs Monate, wie sein Assistent ihm mitteilte. Am schlimmsten sei für den 34-Jährigen jedoch, dass bei der Überflutung Erinnerungsstücke zerstört wurden. So beispielsweise die allerersten Kopfhörer des Musikers, die für ihn offenbar einen hohen emotionalen Wert haben. "Diese Dinge, die kaputtgegangen sind, kann man einfach nicht mehr ersetzen", klagt er.

Der materielle Schaden, der bei dem Unglück entstanden ist, ist für Bill nur nebensächlich. Generell scheint der Frontsänger einen lockeren Umgang mit dem Thema Geld zu haben, sehr zum Leidwesen seines sparsamen Bruders, wie in der neuen Reality-TV-Serie "Kaulitz & Kaulitz" herauskommt. Da Bill gern tief in die Tasche greift, schickt Tom jede Woche alle Abrechnungen an ihren Business-Manager. Doch da hat das Duo nicht mit Bill gerechnet. Während einer Shoppingtour gibt der Musiker preis: Er besitzt eine geheime Kreditkarte!

Getty Images Bill Kaulitz, Sänger

Getty Images Bill Kaulitz und Tom Kaulitz, Tokio-Hotel-Stars

