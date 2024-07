Für Kate Merlan ist Freundschaft mit Sam Dylan Geschichte!

Die Freundschaft von Kate Merlan (37) und Sam Dylan (33) war schon immer turbulent. Momentan herrscht zwischen den beiden Realitystars Funkstille. Ob es eine Chance auf eine Versöhnung gibt, verrät die Influencerin nun beim mates date "Summer Edition" gegenüber Promiflash. "Sam und ich haben seit dem Ende von The 50, das war letztes Jahr im Sommer, kein Wort mehr miteinander gesprochen. [...] Ich habe auch ehrlich gesagt kein Bedürfnis", gibt die TV-Bekanntheit ehrlich zu und wird noch deutlicher: "Das funktioniert einfach nicht mehr. Ich habe ihm ja zwei Chancen gegeben. Er hat beide verkackt und irgendwann habe ich einfach keinen Bock mehr."

Dem Tattoo-Model sei zu Ohren gekommen, dass der 33-Jährige genauso wenig bereit sei, das Kriegsbeil zu begraben und sich persönlich auszusprechen. Stattdessen schicke er lieber seinen Liebsten Rafi Rachek (34) vor, um mit ihr zu sprechen. Trotz der Eiszeit freue sich Kate auf die Teilnahme des Paares an der neuen Staffel von Das Sommerhaus der Stars. "Ich bin gespannt auf die beiden und ich hoffe, dass Sam sich besser im Griff hat als in der Vergangenheit", stichelt die ehemalige Prominent getrennt-Kandidatin.

Schon in ihrer gemeinsamen Zeit bei Kampf der Realitystars waren zwischen den beiden starken Charakteren die Fetzen geflogen, doch im Nachhinein wurde der Ex-Prince Charming-Teilnehmer besonders deutlich. In der Ersatzshow zum Dschungelcamp 2021 behauptete er, Kate wäre ihm nicht intelligent genug, um als Leihmutter zu dienen. Die Rothaarige schoss danach auf Instagram zurück: "Sam war derjenige, der sogar ein Kind gemacht hätte, einfach nur, um eine eigene Fernsehsendung zu bekommen. Und das sagt eigentlich alles über ihn aus."

Instagram / houseofdylan Rafi Rachek und Sam Dylan im Januar 2024

Instagram / katemerlan Kate Merlan, Influencerin und Realitystar

