Gypsy Rose Blanchard zeigt Fans ihren wachsenden Babybauch!

Gypsy Rose Blanchard (32) hat derzeit allen Grund zur Freude: Die Internetbekanntheit machte erst kürzlich bekannt, dass sie und ihr Partner Ken Urker gemeinsamen Nachwuchs erwarten. Und wie es scheint, möchte sie die ganze Welt an ihrer Reise teilhaben lassen. In einem aktuellen Beitrag auf Instagram präsentiert sie ihren Fans nämlich jetzt, dass ihr Körper die ersten Anzeichen einer Schwangerschaft zeigt. "Kleine Wölbung sichtbar", schreibt Gypsy zu einer Aufnahme ihres kleinen Babybauchs.

Bei ihren Followern spalten sich jedoch die Meinungen, was ihre wachsende Schwangerschaftskugel angeht – denn einige vermuten, dass eher etwas anderes hinter der Wölbung steckt. "Schatz, das sind Blähungen. Du wirst keinen Bauch bekommen, bis du in der 17. Woche bist", schreibt beispielsweise ein Nutzer unter Gypsys Post. Dafür stellen sich andere User auf die Seite der 32-Jährigen. "Diese Kommentare sind traurig, lasst sie ihre Schwangerschaft genießen", betont jemand, während ein anderer meint: "Bei jeder Mutter ist es anders."

Die Neuigkeiten, erstmals Mutter zu werden, verkündete Gypsy in den sozialen Medien und veröffentlichte gleichzeitig ein Video auf ihrem YouTube-Kanal. Dort erzählte sie: "Ich weiß, dass die Gerüchte schon seit geraumer Zeit im Umlauf sind und ich freue mich, verkünden zu können, dass ich in der elften Woche schwanger bin." Sie und Ken seien von der Nachricht total überrascht gewesen, das Paar freue sich jedoch sehr über die bevorstehende Reise der Elternschaft. Zudem macht die Autorin deutlich, dass ihr eine Sache für ihr zukünftiges Kind besonders wichtig sei: "Ich möchte meinem Kind einfach eine gute Mutter sein. Ich möchte all das sein, was meine Mutter nicht war."

Instagram / gypsy.rose.blanchard.insta Gypsy Rose Blanchard Babybauch im Juli 2024

Instagram / gypsy.rose.blanchard.insta Ken Urker und Gypsy Rose Blanchard im April 2024

