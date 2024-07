Zukunftspläne: Mike Heiter und Leyla Lahouar wollen Kinder!

Bei Mike Heiter (32) und Leyla Lahouar (28) wird es langsam richtig ernst! In der diesjährigen Dschungelcamp-Staffel hatten sich die Reality-TV-Stars kennen und schließlich auch lieben gelernt. Jetzt, ein halbes Jahr später, können sich die TV-Bekanntheiten vorstellen, die nächsten Schritte in ihrer noch jungen Beziehung zu wagen. "Wir würden gerne eine Familie haben. Das ist es doch, worauf es bei einer Beziehung hinausläuft.", plaudert Leyla im Bild-Interview aus.

Doch bevor sie den Kinderwunsch konkretisieren wollen, möchte sich das Paar einer anderen Sache widmen: Zunächst wollen sich Leyla und Mike nur räumlich vergrößern. Während die Beauty in einer eigenen Wohnung in Frankfurt wohnt, ist Mikes Zuhause sein Elternhaus in Essen. Das wollen sie so schnell wie möglich ändern: "Wir möchten gerne etwas mieten", erklärt Leyla. Wenn sie ihre Traumimmobilie finden würden, ziehen sie laut Mike sogar einen Hauskauf in Betracht.

Das erste gemeinsame Zuhause der Turteltauben muss wohl nicht zwingend in Deutschland sein – auch Auswandern wäre eine denkbare Option! Das verriet zumindest Leyla in einem Interview mit Express.de: "Wir sind da beide ganz offen. Und wir wollen auch nichts überstürzen." Einen bestimmten Ort haben sie dabei jedoch noch nicht im Sinn, wie die Influencerin im weiteren Interviewverlauf erklärte: "Ich war jetzt erst kürzlich in Los Angeles, das war echt toll. Aber auf Mallorca hat es uns zum Beispiel auch sehr gut gefallen. Hauptsache, es ist ein schönes, warmes Örtchen."

Anzeige Anzeige

Instagram / leylalahouar Leyla Lahouar und Mike Heiter, Mai 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / leylalahouar Leyla Lahouar und Mike Heiter, TV-Bekanntheiten

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was haltet ihr von Leyla und Mikes Zukunftsplänen? Toll, sie passen perfekt zusammen! Ein bisschen zu schnell... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de