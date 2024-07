Juli-Kracher: Diese Filme und Serien laufen auf Netflix rund

Netflix hat seinem Publikum in dieser Woche wieder einiges zu bieten. Vor allem bei den Filmen, die derzeit die Top Ten der Streaming-Plattform beherrschen, dürfte für fast jeden etwas dabei sein. Besonders die Rückkehr von Eddie Murphy (63) in "Beverly Hills Cop: Axel F" scheint die Zuschauer derzeit zu begeistern. Die Komödie ist der mittlerweile vierte Teil der Filmreihe und dürfte somit von Netflix als Erfolg verbucht werden. Direkt dahinter reiht sich ein Film ein, der schon von der Kritik hochgelobt wurde. "The Woman King" erzählt die Geschichte eines fiktiven afrikanischen Königreichs, das über eine Eliteeinheit aus rein weiblichen Kriegerinnen verfügte. Viele Zuschauer scheinen sich aber derzeit auch an dem Nervenkitzel der Horror-Reihe "Final Destination" zu erfreuen: Gleich drei der kultigen Filme sicherten sich einen Platz unter den ersten Zehn.

Bei den Serien scheinen vor allem zwei Hochkaräter aktuell die Empfehlung des Publikums zu sein. Mit am meisten geschaut wird vor allem die fünfte Staffel des Dramas "Yellowstone". Die Geschichte um den Cowboy-Patriarchen John Dutton, gespielt von Kevin Costner (69), galt schon vorher als echtes Highlight und begeistert seit einigen Monaten auch die Netflix-Fans. Spitzenreiter ist allerdings die Polizeiserie "The Rookie" mit Nathan Fillion (53) in der Hauptrolle. Darüber hinaus scheinen sich Besucher der Plattform auch sehr von Superhelden angezogen zu fühlen: Auf den oberen Rängen finden sich auch "Arrow" und die neue Serie "Supacell".

Was fehlt, sind allerdings die deutschen Produktionen. Brandneu in der Netflix-Bibliothek ist unter anderem die Doku "Kaulitz & Kaulitz", die die Tokio Hotel-Zwillinge Tom (34) und Bill Kaulitz (34) ganz privat zeigen soll. Doch so richtig scheint das Format nicht anzukommen. Laut Quotenmeter konnte die Doku in der ersten Woche rund 5,9 Millionen Streamingstunden sammeln. So schaffte sie es lediglich auf den zehnten Platz der internationalen, nicht-englischsprachigen TV-Charts. Zur Spitze ist da noch ordentlich Luft nach oben.

