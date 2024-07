Nach Gerüchten: Zeigt Margot Robbie hier ihren Babybauch?

Ist hier etwa schon ein Babybäuchlein bei Margot Robbie (34) zu sehen? Ende letzter Woche wurde das Gerücht in die Welt gesetzt, dass die Schauspielerin und ihr Lebenspartner Tom Ackerley (34) ihren ersten Nachwuchs erwarten. Nun ist die Australierin auf Bildern, die Mirror vorliegen, bei einem Treffen mit Freunden in Wimbledon in einem weißen Polka-Dot-Kleid zu sehen, welches an Brust und Bauchmitte eng anliegend ist. Bestätigt die Barbie-Berühmtheit die Schwangerschaft mit diesem Auftritt etwa ganz offiziell?

Die "Suicide Squad"-Darstellerin und ihr Liebster sind bereits seit 2014 ein Liebespaar. Dass sie in ihrer gemeinsamen Zukunft Kinder haben wollen, sei den Turteltauben schon von Anfang klar gewesen. "Familie bedeutet den beiden sehr viel und sie wussten schon früh in den Anfängen ihrer Beziehung, dass Eltern zu sein etwas ist, das sie wirklich wollen!", verriet ein Insider in einem Interview mit People. Eine eigene Familie zu gründen, habe nun schon seit längerer Zeit auf ihrem Plan gestanden.

Obwohl sich Margot und der Filmemacher aufgrund ihrer Berufe fast ununterbrochen sehen, laufe in ihrer Ehe auch noch nach fast zehn Jahren alles wie am Schnürchen. Tom verriet gegenüber Sunday Times, dass das sogar eines ihrer Geheimnisse für die erfolgreiche Ehe ist. "Wir haben keinen Schalter, den man an- und ausschalten kann. Es ist alles zu einer Sache geworden", erklärte der "Saltburn"-Produzent. Dadurch, dass sie angeblich 24 Stunden am Tag miteinander verbringen, verlaufe alles nahtlos ineinander.

Anzeige Anzeige

Getty Images Margot Robbie und Tom Ackerley im Juli 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Margot Robbie und Tom Ackerley im Januar 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Findet ihr, dass bei Margot ein Babybauch erkennbar ist? Nein. Ich glaube, das täuscht. Ja, ich bin mir sicher, dass das bereits ein Mini-Babybäuchlein ist. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de