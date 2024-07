Weiteres Trennungsindiz? J.Lo und Ben verkaufen Kunstwerke

Jennifer Lopez (54) und Ben Affleck (51) trennen sich offenbar nicht nur voneinander, sondern auch von einigen ihrer gemeinsamen Besitztümer. Wie Page Six berichtet, versucht das einstige Traumpaar derzeit, Kunstwerke aus seinem umgerechnet über 56 Millionen Dollar teuren Anwesen in Beverly Hills zu verkaufen, während es weiterhin getrennt lebt. Laut dem Onlineportal haben bereits einige Kunstsammler Interesse bekundet und die angebotenen Stücke begutachtet, die J.Lo und der Schauspieler erst im Juni zur Auktion listeten.

Diese Entwicklungen lassen nichts Gutes für die Beziehung der beiden Stars vermuten. Wie kürzlich bekannt wurde, leben Jennifer und Ben seit mehreren Wochen getrennt: Ben hat sich in einem Anwesen in Brentwood niedergelassen, das in der Nähe der Wohnung seiner Ex-Frau Jennifer Garner (52) und ihrer Kinder liegt. Die Sängerin hingegen bleibt in der teuren Villa in Beverly Hills, die sie und der Schauspieler erst im vergangenen Jahr gekauft hatten. Schon im Mai wurde J.Lo bei der Suche nach Häusern gesehen – nur wenige Wochen bevor bekannt wurde, dass das Paar sein Heim verkaufen möchte.

Dass die beiden Hollywoodstars nicht das erste Mal getrennte Wege gehen, wissen Fans schon lange. Ihre Liebesgeschichte begann 2002 nach dem Dreh ihres gemeinsamen Films "Gigli". Nach einer stürmischen Verlobung trennten sich ihre Wege jedoch 2004. Im Jahr 2021 fanden sie wieder zusammen und heirateten schließlich im Juli 2022 in Las Vegas, gefolgt von einer formellen Feier einen Monat später. Trotz der derzeitigen Probleme wurden die beiden immer wieder gemeinsam bei Familienevents oder Besuchen ihrer jeweiligen Büros gesehen, was Hoffnung auf eine mögliche Versöhnung lässt.

Und die überraschende Wendung könnte auch schon in Sicht sein. Vor wenigen Tagen berichtete Daily Mail, dass Jennifer nach ihrem Solo-Trip in Europa wieder in Los Angeles angekommen ist und ihrem Ehemann einen Besuch in seinem Büro abstattete. Ben wurde danach erneut mit seinem Ehering gesehen. Beziehungsexperte Manj Bahra erklärte dazu im Interview: "Seid nicht überrascht, wenn es eine Wendung in dieser Geschichte gibt. Abstand kann oft Wunder für eine Beziehung bewirken, die unter ständiger öffentlicher Beobachtung steht." Allerdings gibt es auch skeptische Stimmen. Ein anderer Beziehungscoach äußerte gegenüber dem Onlineportal seine Bedenken und stellte die Frage, ob das Treffen möglicherweise dazu diente, die letzten Scheidungsdetails zu klären. Denn die beiden verließen das Büro getrennt und mit versteinerten Gesichtern.

Getty Images Jennifer Lopez im Mai 2024

Getty Images Jennifer Lopez und Ben Affleck, 2002

Thecelebrityfinder/MEGA Jennifer Lopez und Ben Affleck im November 2023

