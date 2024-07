Stetig am Wachsen: Hier zeigt Hailey Bieber ihren Babybauch!

Sie weiß einfach, wie es geht! Hailey Bieber (27) ist aktuell mit ihrem ersten Kind schwanger. Ihre Fans nimmt sie auf dieser spannenden Reise regelmäßig mit. Immer wieder teilt die Unternehmerin entzückende Bilder ihres wachsenden Babybauches – so auch jetzt. Auf Instagram postet die Ehefrau von Justin Bieber (30) nun eine Reihe von Schnappschüssen, die unter anderem die werdende Mama und ihre kleine Kugel zeigen, dazu schreibt sie: "Der Sommer bis jetzt." Auf einem Foto posiert Hailey in einem dunkelblauen Sportshirt, während sie auf dem Boden eines Sportplatzes sitzt. Ein anderes Bild zeigt Hailey lässig in einem Auto – auf ihren nackten Babybauch gibt sie durch die offene Latzhose freie Sicht.

Haileys Fans sind vom Anblick der Fotos ganz aus dem Häuschen und teilen ihre Begeisterung mit der 27-Jährigen in der Kommentarspalte. Einige ihrer Fans schreiben beispielsweise: "Mit dieser Schönheit legst du die Messlatte für Schwangere viel zu hoch", "Sie lebt ihr bestes Leben, so wie es sein sollte" und "Du strahlst anders, wenn du glücklich bist."

Jeans-Latzhosen hat die Ehefrau des "Baby"-Interpreten offenbar für sich entdeckt! Denn erst vor wenigen Tagen teilte Hailey ein ähnliches Foto auf Social Media mit ihrer Community. Darauf zu sehen war das Model in einem knallroten T-Shirt und einer besagten Latzhose. Der Unterschied? Auf dem Bild aus der vergangenen Woche wölbte sich ihr Bauch lediglich durch den festen Stoff hindurch, sodass die Betrachter die kleine Kugel nur erahnen konnten. Justin dürfte sich aktuell nicht an der Seite seiner Liebsten befinden, es sei denn, Hailey hat ihn begleitet. Der Musiker spielte nämlich am 12. Juli ein Privatkonzert für umgerechnet 9,2 Millionen Euro – und zwar auf der Hochzeit von Anant Ambani (29), wie Page Six berichtete.

Instagram / haileybieber Hailey Bieber , Unternehmerin

Instagram / haileybieber Hailey Bieber im Juli 2024

