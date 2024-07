Verliebt: Karl-Theodor zu Guttenberg hat eine neue Freundin!

Karl-Theodor zu Guttenberg (52) macht es offiziell: Der frühere Verteidigungsminister ist verliebt! Mit seiner neuen Freundin Katherina Reiche zeigt er sich nun ganz entspannt erstmals in der Öffentlichkeit. Bei dem Reitturnier CHIO sitzen die beiden Turteltauben nebeneinander mit Sonnenbrillen bewaffnet, auf der Tribüne und verfolgen aktiv das Geschehen, wie Fotos zeigen, die Bild vorliegen. Laut dem Blatt sollen die zwei schon länger ein Paar sein: Karl-Theodor und Katherina verbrachten wohl bereits das vergangene Silvesterfest gemeinsam in Kitzbühel und feierten dort stilvoll ins neue Jahr.

Unbenannte Personen aus dem engen Umfeld des ehemaligen CSU-Mannes sind sich sicher: Katherina ist die richtige Frau für Karl-Theodor. Er wirke gelöster und fröhlicher, seit sie an seiner Seite ist – die Liebe bekomme ihm gut. Kennengelernt haben sich die beiden bereits vor einigen Jahren. Als Parteikollegen trafen sie immer wieder bei Veranstaltungen der Union aufeinander. 1998 war Katherina als Abgeordnete im zarten Alter von 25 Jahren in den Bundestag eingezogen. 2015 wechselte die einstige parlamentarische Staatssekretärin in die Wirtschaft.

Erst vor weniger als einem Jahr wurde bekannt, dass Karl-Theodor und seine Ex Stephanie getrennte Wege gehen. "Ja, es ist richtig, das Paar hat sich bereits im vergangenen Winter in bestem Einvernehmen getrennt und wird auch weiterhin in großer Freundschaft eng miteinander verbunden bleiben", gab der Rechtsanwalt der Ex-Partner als Reaktion auf die Gerüchte gegenüber Bild bekannt. Karl-Theodor und Stephanie haben zwei erwachsene Töchter, Anna und Mathilda.

Getty Images Karl-Theodor zu Guttenberg, Dezember 2020

Getty Images Stephanie und Karl-Theodor zu Guttenberg im Dezember 2010 in Berlin

