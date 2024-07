"Das Gesamtpaket": Gina-Lisa schwärmt von BFF Nathalie Gaus!

Gina-Lisa Lohfink (37) hat in Nathalie Gaus ihre bessere Hälfte gefunden! "Nathalie ist die beste Freundin, die ich mir immer gewünscht habe. Sie hat wirklich das Gesamtpaket", schwärmte das Erotik-Model vor wenigen Tagen gegenüber RTL auf der Bild Red Night 2024. "Sie ist lieb, herzlich und wir können gut arbeiten. Wir haben dieselben Interessen: Hello Kitty und Barbie, schminken uns gerne, ziehen uns gerne schön an", zählte sie ihre Gemeinsamkeiten mit der Brünetten auf. Die ehemalige Germany's Next Topmodel-Kandidatin sei "froh, sie zu haben".

Ein Klischee trifft bei den beiden anscheinend ganz richtig zu, wie Gina lachend zugab: "Jede Blondine braucht eine Brünette." Kennengelernt haben sich die beiden TV-Persönlichkeiten bei einer Realityshow. "Für B:Real haben wir schon viel zusammen gedreht", erzählte Nathalie. Vor zwei Jahren sei das gewesen – seitdem seien die Sommerhaus-Bekanntheit und die 37-Jährige unzertrennlich. Zwischen ihnen würde es immer ganz harmonisch ablaufen, verriet Gina-Lisa: "Wir haben uns noch nie gestritten. So was gibt es auch bei uns irgendwie gar nicht, weil wir einfach so passen."

Neben ihrer BFF Gina-Lisa steht aber noch eine weitere Person bei Nathalie ganz hoch im Kurs: Seit Ende 2019 ist die Beauty mit dem ehemaligen Dschungelcamp-Teilnehmer Cosimo Citiolo (42) zusammen! Vergangenes Jahr folgte auch die Verlobung – wann ihre Traumhochzeit stattfinden soll, steht allerdings noch nicht fest. "Wir sind schon fleißig am Planen, aber ja, es wird eine große Hochzeit in Italien und das braucht sehr viel Planung. Deswegen entweder dieses Jahr oder nächstes Jahr, weiß man noch nicht", plauderte die Brünette im Interview mit RTL.

Instagram / ginalisa2309 Gina-Lisa Lohfink, Realitystar

Instagram / cosimoofficial Nathalie Gaus mit ihrem Freund Cosimo Citiolo, Oktober 2023

