Geldprobleme? Alec Baldwin senkt Verkaufspreis seiner Villa

Hat Alec Baldwin (66) finanzielle Probleme? Derzeit versucht der Schauspieler, sein Luxusanwesen in den Hamptons an den Mann zu bringen. Zu Beginn des Jahres reduzierte der Hollywoodstar den ursprünglichen Kaufpreis um ganze neun Millionen Euro. Seine Villa kann nur für rund 18 Millionen Euro ersteigert werden. Zahlreiche Medien vermuteten, dass die große Preisreduktion mit seinem "Rust"-Gerichtsprozess und damit einhergehenden Geldproblemen zu tun haben könnte. Die New York Times schrieb zum Beispiel von "verlorenen Jobs und steigenden Anwaltsrechnungen." Ein Insider gibt nun jedoch gegenüber Daily Mail Entwarnung: "Es gibt keine finanzielle Belastung. Das Haus ist einfach nur schon seit zwei Jahren auf dem Markt."

Alecs Anwesen in den Hamptons ist nur eins von vielen Häusern. Derzeit residiert der Synchronsprecher zusammen mit seiner Familie auf einer 55 Hektar großen Farm in Vermont. Das Anwesen hat einen geschätzten Wert von gut 1,6 Millionen Dollar (umgerechnet rund 1,4 Millionen Euro). "Ich habe mich sofort in diesen Ort verliebt, als ich hierherkam", schwärmte der 66-Jährige nach dem Kauf in einem YouTube-Video. Nicht nur die wunderschöne Natur gefällt dem Filmproduzenten. Zu der kleinen Bergstadt, in der sich das Haus befindet, hat er eine ganz besondere Verbindung. Denn der Großvater seiner Frau Hilaria Baldwin (40) stammt aus dem Ort.

Alec macht derzeit nicht nur mit vermeintlichen Geldproblemen Schlagzeilen. Vor wenigen Tagen muss der Regisseur sich vor Gericht verantworten. Denn im Jahr 2021 war es am Set des Films "Rust" zu einem tragischen Unfall gekommen. Alec hatte versehentlich mit einer geladenen Waffe auf die Kamerafrau Halyna Hutchins (✝42) geschossen, die an den Folgen der Verletzung verstarb. Laut Berichten der New York Post soll das komplette Gerichtsverfahren Teil von Alecs neuer Reality-TV-Show "The Baldwins" werden. Bei vielen Fans sorgt das für Unverständnis.

Getty Images Alec Baldwin und Hilaria Baldwin bei der PEN America Literary Gala im Mai 2023

Getty Images Alec Baldwin, Schauspieler

