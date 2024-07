Insider verrät: Kate ist gerührt von Prinz Williams Fürsorge

Prinzessin Kate (42) machte in diesem Jahr ihre Krebserkrankung publik. Während sich seine Ehefrau auf ihre Genesung fokussiert, ist vor allem Prinz William (42) eine große Stütze. Das lässt ein Insider gegenüber OK Magazine anklingen. "Er hat eine Menge Verantwortung auf sich genommen und außerdem scheint er Spaß daran zu haben. Kate hat die Veränderung gesehen und sie ist wirklich gerührt von all dem, was er tut. Nicht nur für sie, sondern auch für die Kinder", verrät die Quelle.

Bereits vor ihrer Krebsdiagnose sei William ein sehr engagierter Ehemann und Familienvater gewesen. Durch die schwere Zeit habe sich dies verstärkt. Der Informant behauptet: "Er ist in seiner Rolle als Vater selbstbewusster und gefestigter. Es ist beruhigend für Kate, zu wissen, dass die Kinder immer eine liebevolle, mitfühlende und fürsorgliche Beziehung zu ihrem Vater haben werden, falls ihr, Gott bewahre, etwas zustoßen sollte."

Dass William eine hervorragende Figur als Vater macht, bewies er zuletzt an seinem eigenen Geburtstag. Gemeinsam mit seinen zwei Ältesten besuchte der Thronfolger ein Konzert von Taylor Swift (34) in London. Währenddessen zeigte der Brite, was er auf dem Kasten hat: Er tanzte ausgelassen zu Taytays Song "Shake It Off" und hatte sichtlich Spaß. Am Ende machte der Bruder von Prinz Harry (39) sogar ein kultiges Selfie mit der Sängerin, deren Partner Travis Kelce (34) und seinen Kids.

Anzeige Anzeige

Instagram / princeandprincessofwales Prinz Louis, Prinzessin Kate, Prinz George und Prinzessin Charlotte, März 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / taylorswift Taylor Swift und Travis Kelce mit Prinz William, Prinz George und Prinzessin Charlotte

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Habt ihr damit gerechnet, dass Kate so auf die Unterstützung von William reagiert? Ja! Es ist so toll, wie sehr sie ihren Partner für seine Unterstützung schätzt. Nee, damit habe ich gar nicht gerechnet... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de