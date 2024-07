"Meine Nacht": Serena Williams neckt Prinz Harry und Meghan

Prinz Harry (39) und Herzogin Meghan (42) zogen bei den ESPY-Awards 2024 alle Blicke auf sich – wenn auch nicht ohne eine gehörige Portion Humor von Tennislegende Serena Williams (42). Die Gastgeberin der glamourösen Gala ließ es sich nicht nehmen, den Herzog und die Herzogin von Sussex in ihrer Eröffnungsrede auf die Schippe zu nehmen. "Harry und Meghan sind heute Abend hier. Lasst uns ihnen Applaus spenden", begann Serena und fügte dann witzelnd hinzu: "Aber bitte, Harry und Meghan, versucht heute Abend nicht zu viel zu atmen, denn das ist mein Abend und ich möchte nicht von den Vorwürfen überschattet werden, dass ihr zu viel Sauerstoff verbraucht." Das royale Paar reagierte darauf mit herzlichem Lachen und Applaus.

Meghan zeigte sich an diesem Abend das erste Mal seit ihrer Nigeria-Reise im Mai in der Öffentlichkeit und wählte für den Anlass auch ein elegantes Outfit: Sie strahlte in einem eleganten weißen Halterneck-Kleid, kombiniert mit funkelnden Diamantohrringen und einem schlichten Haarstyling. An ihrer Seite sah Prinz Harry in einem klassischen schwarzen Anzug mit weißem Hemd und Krawatte blendend aus. Für ihn hielt der Abend noch mehr bereit als nur Spaß, Scherze und Entertainment – der 39-Jährige sollte den Pat-Tillman-Award entgegennehmen, eine Auszeichnung, die ihm für sein Engagement bei den Invictus Games verliehen wurde.

Der nach dem ehemaligen Footballspieler benannte Pat-Tillman-Award ehrt Personen, die außergewöhnlichen Dienst gezeigt haben. Pat gab einen millionenschweren NFL-Vertrag auf, um nach den 9/11-Anschlägen in das US-Militär einzutreten, und verlor tragischerweise sein Leben durch einen Angriff in Afghanistan. Seine Mutter Mary äußerte in einem Interview mit Daily Mail ihre Überraschung über die Entscheidung, Harry mit dem Preis auszuzeichnen: "Es gibt so viele passendere Empfänger, die Großartiges in der Veteranenarbeit leisten und nicht über die gleichen Ressourcen und Privilegien wie Harry verfügen."

Serena und Meghan verbindet eine lange Freundschaft. Die Sportlerin stand der Zweifach-Mama auch in schwierigen Zeiten bei, besonders nach ihrem berüchtigten Interview mit Oprah Winfrey (70), in dem sie über die Herausforderungen ihres Lebens mit der Royal Family berichtet hatte. "Meghan ist so ein großartiger Mensch und ich finde, sie ist der Inbegriff von Stärke, Selbstvertrauen und Selbstlosigkeit", verteidigte Serena die Herzogin von Sussex im Interview mit "The Shine Series". Dabei lobte sie auch ihre Gelassenheit und Klasse trotz der schwierigen Umstände, mit denen sie konfrontiert war. Meghan sei die stärkste Person, die sie kennt: "Ich kenne niemanden sonst, der auf einer derart globalen Ebene mit all den Dingen so gut umgehen könnte, wie sie es tut. Vor allem mit Dingen über sie, die einfach unwahr sind."

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry bei den ESPYs 2024

Getty Images Prinz Harry bei den ESPY Awards 2024

Getty Images Serena Williams im Juni 2024

