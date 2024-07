Schmerzhaft: Kim Kardashian hat eine Fingerkuppe verloren

Kim Kardashian (43) berichtet von einer schmerzhaften Verletzung! In dem Vorspann für die neueste Folge von The Kardashians zeigt sich die Unternehmerin mit einer Gipsschiene am Mittelfinger. Als sie dann einen Arzt aufsucht, enthüllt sie unter der Schiene ihren blutigen Finger. Trotz des furchtbaren Anblicks versichert ihr der Arzt, dass der Heilungsprozess gut verlaufe, was Kim sehr überrascht. Später erzählt sie in einem Einzelinterview, dass ihre Fingerkuppe "abgebrochen" sei und beschreibt den Schmerz als "schlimmer als Geburtsschmerzen".

Wie genau die Verletzung passierte, behält Kim in dem Clip noch für sich, jedoch wurde sie bereits Anfang des Jahres mit einem bandagierten Finger gesehen. Auf Instagram schrieb sie im März: "Ich habe mich verletzt, Leute", während sie ihre eingewickelten Finger zeigte. "Ich habe meine Finger für die Schönheit geopfert", scherzte sie damals außerdem. Sicherlich klärt sie den Unfall bei "The Kardashians" noch auf.

In ihrer eigenen TV-Show enthüllten Kim und ihre Schwestern schon so einige private Angelegenheiten. Zuvor gestand die Ex von Kanye West (47) etwa im Gespräch mit ihrer jüngeren Schwester Khloé Kardashian (40), dass das Arbeiten für sie wie eine Flucht und ein glücklicher Ort sei. Doch scheint sich nun etwas zu ändern, da sie erzählte, wie sie begonnen hat, eine Therapeutin zu sehen, die ihr geraten habe, die Bildschirmzeit zu reduzieren: "Strikte Regeln wie keine Handys während der Mahlzeiten... am Anfang werden die Kinder dagegen ankämpfen, aber man muss durchhalten."

Anzeige Anzeige

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian, Realitystar

Anzeige Anzeige

Getty Images Kim Kardashian, 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr Kims Umgang mit ihrer Fingerverletzung? Sehr tapfer von ihr. Ziemlich dramatisch, finde ich. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de