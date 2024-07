So dankbar ist Alec Baldwins Familie für seinen Freispruch!

Die Anklage gegen Alec Baldwin (66) wegen fahrlässiger Tötung am "Rust"-Filmset wurde fallengelassen. Wie froh auch seine Familie über den Freispruch ist, macht diese nun auf Instagram deutlich. "Mit extremem Vorurteil entlassen – nichts kann aufhalten, was in Bewegung gesetzt wurde. Halleluja, Gott ist gut. Ich liebe dich, Bruder", schreibt unter anderem sein jüngerer Bruder Stephen (58) in einem emotionalen Reel.

Seine Tochter Ireland (28) teilt unterdessen ein Throwback-Foto aus Kindheitstagen von sich im Netz. Darauf ist zu sehen, wie sie auf dem Schoß ihres Vaters sitzt, während dieser sie mit einem breiten Lächeln ansieht. Die Beschreibung zu dem Erinnerungsfoto hält die 28-Jährige schlicht, indem sie dem Beitrag lediglich ein schwarzes Herz-Emoji hinzufügt.

Am Freitag kam es zu der überraschenden Wende im Gerichtsprozess gegen den Schauspieler. Seine Verteidigung hatte argumentiert, dass die Staatsanwaltschaft wichtige Beweise unterschlagen hätte. Daraufhin wurde der Prozess zunächst unterbrochen. Wenig später wurde dann bereits eine Entscheidung in dem Fall gefällt: Alec wurde von der Richterin freigesprochen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Alec Baldwin mit seinem Bruder Stephen, Juli 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Alec Baldwin im Juli 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was haltet ihr von Stephen und Irelands Social-Media-Posts? Ich finde es toll, wie sie Alec unterstützen. Ich finde es eher kritisch. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de