21 Jahre alt: Lisa und Lena Mantler feiern ihren Geburtstag

Lisa Mantler (21) und Lena Mantler (21) sind heute 21 Jahre alt geworden. 2015 veröffentlichten die bekannten Zwillinge mit gerade mal 13 Jahren ihr erstes Video im Netz. Mit Erfolg: Denn inzwischen zählen sie mit Millionen von Followern zu den erfolgreichsten TikTokern Deutschlands und waren bereits in diversen TV-Shows zu Gast. Zu ihrem 21. Geburtstag ließen die Zwillinge die vergangenen Jahre Revue passieren.

"Lisa ich liebe dich! Wahnsinn, wie die Zeit vergeht", schrieb Lena auf ihrem Instagram-Profil unter eine Reihe von Schnappschüssen. Zu sehen sind die TikTok-Stars zum einen als Kleinkinder und zum anderen als Teenager, wie sie reisen, modeln und gemeinsam Zeit verbringen. "Dankbar für all die Erinnerungen, die wir gemacht haben und die, die noch kommen werden", fügte Lisa außerdem hinzu.

Obwohl die beiden erst 21 Jahre alt sind, schipperte Lisa vor Kurzem bereits in den Hafen der Ehe. Im Kreise der Liebsten gab sie ihrem Partner Jonas das Jawort. "Für mich war Ehe schon immer etwas, was ich eingehen wollte. Wovon ich echt schon als kleines Mädchen geträumt habe", erklärte die Blondine in ihrer Instagram-Story.

Anzeige

Instagram / lisaandlena Lisa und Lena Mantler als Kleinkinder

Anzeige

Instagram / lisaandlena Lisa und Lena Mantler als Teenager

Anzeige

Instagram / jonasxjay Lisa Mantler mit ihrem Mann Jonas auf Bali

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de