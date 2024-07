Darum trägt Violet Affleck in der Öffentlichkeit Schutzmaske

Seit ihrer Kindheit steht Violet Affleck (18) , die Tochter der Schauspieler Jennifer Garner (52) und Ben Affleck (51) im Fokus der Öffentlichkeit. Doch in den vergangenen Monaten warfen die öffentlichen Auftritte des Promisprosses immer wieder Fragen auf: Stets sah man Violet mit einer Gesichtsmaske. Wie Mirror jetzt berichtet, verriet sie während einer Rede bei einer Sitzung des LA County Board of Supervisors den Grund dafür: "Ich habe mir 2019 eine postvirale Erkrankung zugezogen. Jetzt geht es mir gut, aber ich habe am eigenen Leib erfahren, dass die Medizin nicht immer Antworten auf die Folgen selbst kleinerer Viren hat." Mit der Maske wolle sich Violet schützen.

Dass die 18-Jährige in ihrem Alter in der Öffentlichkeit über eine derartige Thematik spricht und ihre ganz eigenen Forderungen rund um das Thema Gesundheit verdeutlicht, beeindruckt die Fans. "Mit 18 hat sie mehr Mut, als manche Menschen in ihrem ganzen Leben haben werden", lobte etwa ein User auf X, während ein weiterer schrieb: "Ich wünschte, mehr Prominente hätten den Mut von Violet Affleck. Sie ist erst 18 Jahre alt und tut schon mehr als jeder Politiker." Auch ein dritter User meldete sich auf der Social-Media-Plattform zu Wort: "Violet Affleck ist die Tochter von Ben Affleck. Als Teenager ist sie immer noch beeindruckender. Ich kann es kaum erwarten, zu sehen, was sie als Erwachsene macht."

Violet ist das älteste gemeinsame Kind von Ben und seiner Ex-Frau Jennifer. Fin (15) und Samuel (12) machten in den vergangenen Jahren die Familie komplett. Heute sind die beiden Filmstars aber seit fast zehn Jahren getrennt. Dennoch pflegt das Ex-Paar eine gute Beziehung zueinander – sogar so gut, dass Jen den Vater ihrer Kinder bei seiner aktuellen Ehekrise mit Jennifer Lopez (54) unterstützt! "Jennifer ermutigt Ben dazu, an seiner Ehe mit J.Lo zu arbeiten. Sie unterstützt seine Ehe voll und ganz und wünscht sich nichts mehr, als dass er glücklich ist", verriet ein Insider gegenüber Us Weekly.

Backgrid / ActionPress Violet Affleck im Juli 2024

Mga Ben Affleck und Jennifer Garner, Oktober 2023

