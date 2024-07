Duell der Ehepaare: Diese zwei gewinnen "Schlag den Star"!

Bei Schlag den Star traten gestern zum ersten Mal zwei berühmte Ehepaare gegeneinander an: Wayne (47) und Annemarie Carpendale (46) gegen Anna-Maria Ferchichi (42) und Bushido (45). Den Sieg können schließlich die Schwester von Sarah Connor (44) und der Rapper einfahren und sich somit gegen die beiden Moderatoren durchsetzen. "Was für ein Erlebnis! Wir hatten den Spaß unseres Lebens", schwärmt der Musiker im Anschluss an die Sendung auf Instagram.

Bei den Zuschauern kam das Gewinnerpaar allerdings nicht unbedingt gut weg. "Puh... diese niveaulosen Sprüche immer. Ja, wir kapieren es ja. Bushido und seine Frau haben sich ganz doll lieb und ein super Sexleben", "Bushidos Sprüche sind einfach unnötig" oder auch "Diese Sprüche sind so ekelhaft. Und diese unterschwellige Aggressivität die ganze Zeit. Maximal unangenehm", zeigen sich die Zuschauer genervt auf dem offiziellen Instagram-Account der Show.

Bereits vor Beginn von "Schlag den Star" machten Bushido und Anna-Maria ihren Gegnern eine Kampfansage via einer Pressemitteilung von ProSieben. "Den Berufssohn mit Anhang machen wir platt. Ihr könnt direkt wieder einpacken, ihr Lappen", verkündete der "Sterne"-Interpret. Annemarie schien dagegen bereits im Vorhinein nicht völlig siegessicher zu sein: "Er ist ja ganz niedlich – aber vor ihr habe ich Schiss."

Anzeige Anzeige

Instagram / bush1do Anna-Maria Ferchichi und Bushido bei "Schlag den Star"

Anzeige Anzeige

Getty Images Annemarie und Wayne Carpendale beim Bundespresseball Dinner 2022

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Gönnt ihr Bushido und Anna-Maria den Sieg? Ja, sie waren einfach besser! Nein, ich habe Annemarie und Wayne die Daumen gedrückt. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de