Fan muntert Travis Kelce bei Turnier mit Taylor-Spruch auf!

Travis Kelce (34) war am Wochenende bei einem wohltätigen Golfturnier in Nevada mit von der Partie. Mit seiner sportlichen Leistung konnte der NFL-Spieler dabei jedoch nicht wirklich überzeugen. Ein Video, das auf X die Runde gemacht hat, zeigt, wie dem Profisportler der Abschlag total misslingt. Daraufhin möchte ihn ein Zuschauer aufmuntern und ruft Travis zu: "Es ist alles in Ordnung, du hast immer noch Taylor (34)!"

Diesen Zuruf nimmt ihm der Freund der weltberühmten Popsängerin nicht krumm – ganz im Gegenteil! Getreu dem Motto, Pech im Spiel, Glück in der Liebe, pflichtet Travis dem Fan bei. Scherzend entgegnet der Tight End der Kansas City Chiefs: "Da hast du nicht ganz unrecht!" Die humorvolle Reaktion des Profi-Footballers versetzt die Menge anschließend in schallendes Gelächter.

Travis und Taylor sind mittlerweile seit fast einem Jahr ein Paar. Momentan müssen die beiden Turteltauben jedoch eine Fernbeziehung führen. Die "Shake It Off"-Interpretin befindet sich bis zum Ende dieses Jahres auf Welttournee, während Travis aufgrund der bevorstehenden NFL-Saison in den USA sein muss. Doch Travis versucht seine Liebste trotzdem so oft wie möglich zu sehen. Einen Teil ihrer Europa-Tour hatte der NFL-Spieler die Sängerin begleitet – und sogar in London mit ihr auf der Bühne performt.

Getty Images Taylor Swift im Januar 2024

Getty Images Travis Kelce und Taylor Swift, 2024

