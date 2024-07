So feiert Prinzessin Victoria heute ihren 47. Geburtstag!

Prinzessin Victoria (47) hat einen besonderen Grund zur Freude: Die Royal hat heute Geburtstag. Anlässlich dieses besonderen Tages wird natürlich ausgiebig gefeiert. Aber was steht eigentlich an bei der Beauty? Auf Instagram gibt der Palast eine Antwort auf diese Frage und veröffentlicht das Programm für den Ehrentag der Schwedin. "Die Kronprinzessin feiert traditionell ihren Geburtstag auf Öland!", heißt es und lautet ferner, dass sie zunächst öffentliche Glückwünsche vor Schloss Solliden empfängt. Danach findet eine Autokolonne durch Borgholm mit der Familie statt, gefolgt von einem Konzert sowie einer Awardverleihung an Volleyballspielerin Isabelle Haak. Die Festlichkeiten sollen kurz vor 16 Uhr starten und bis in die späten Abendstunden andauern.

In der Kommentarspalte des Beitrags gratulieren zahlreiche Fans Victoria zu ihrem 47. Geburtstag. "Alles Gute, ich wünsche der Kronprinzessin einen fantastischen Tag!", heißt es unter anderem. Außerdem schreibt ein weiterer User der Social-Media-Plattform: "Ich wünsche dir viel Gesundheit und alles, alles Gute. Du bist eine wundervolle Kronprinzessin, die ich sehr verehre und sehr schätze!" Ein dritter User merkt zudem an: "Lang lebe die schwedische Königsfamilie. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag an Kronprinzessin Victoria von Schweden!"

Ob sich die Frau von Prinz Daniel (50) heute besonders in Schale schmeißt? Zuletzt begeisterte sie in einem rosafarbenen Kleid mit weißem Blümchenprint. Anlass war der schwedische Nationalfeiertag am 6. Juni. Gemeinsam mit ihrem Partner strahlte die 47-Jährige, während sie sich der Öffentlichkeit präsentierte. Auch an dem traditionellen Event war der royale Terminkalender der zweifachen Mutter ziemlich vollgepackt.

Getty Images Prinzessin Victoria, schwedische Kronprinzessin

MEGA Prinzessin Victoria und Prinz Daniel am schwedischen Nationalfeiertag, 2024

