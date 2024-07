Nach 28 Jahren Musik: Diesen Job will Bushido danach machen!

Vor wenigen Tagen kündigte Rap-Legende Bushido (45) sein Karriereende an. Im Januar 2026 wird der Musiker noch ein allerletztes Mal auf Tour gehen, danach ist allerdings Schicht im Schacht! Und weil diese Nachricht für seine Fans wohl noch nicht traurig genug ist, legt der Familienvater noch einen drauf: Nicht nur seine musikalische Karriere wird ein Ende finden, sondern wahrscheinlich auch diverse Interviews und Auftritte. Für die Zeit nach seinem Karriere-Aus hat Bushido allerdings bereits einen Plan: Er soll sich wohl in die Welt der Immobilien stürzen. Laut Bild-Informationen hat er bereits einen Schein als Immobilien-Makler gemacht. Wie passend, dass die Großfamilie gerade ein millionenschweres Anwesen in der Wahlheimat Dubai errichten lässt.

Im Zuge seines Karriereendes bedankte sich Bushido bei seinen treuen Fans, die jahrelang an seiner Seite waren. "Ich ziehe mich zurück und bedanke mich für eine wunderbare Zeit, über ein Vierteljahrhundert. 2026 – 28 Jahre Karriere. Und ich glaube, jetzt ist es auch an der Zeit, einfach mal auf Wiedersehen zu sagen. [...] 2026 im Januar die letzte Tour, das große Karriereende. Danach keine Musik mehr, keine Songs, keine Alben", hieß es vor wenigen Tagen in seiner Instagram-Story. Ein großer ausschlaggebender Faktor für sein Karriere-Aus wird wohl seine Familie sein – immerhin hat der Rapper sieben leibliche Kinder und einen Bonussohn.

Bushido und seine Ehefrau Anna-Maria Ferchichi (42) sind bereits seit 2011 ein Paar. Nur ein Jahr später im Mai heirateten der Musiker und die Schwester von Sarah Connor (44). Die achtfache Mutter brachte aus ihrer ersten Ehe einen Sohn mit in die Beziehung. Es folgten sieben weitere Kinder, darunter einmal Zwillinge und einmal Drillinge. Vor rund zwei Jahren verschlug es die Familie in die Sonne nach Dubai, wo sie bis heute glücklich zu sein scheinen und sogar aktuell ihr Traumhaus für satte neun Millionen bauen lassen, wie Raptastisch berichtet.

RTL Bushido mit seinen Kindern Laila, Issa, Djibrail und Aaliyah

Instagram / bush1do Bushido und Anna-Maria Ferchichi im Juni 2022

