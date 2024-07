Plötzlich normaler Look: Meidet Kanye West nun Provokation?

Kanye West (47) und Bianca Censori (29) entsetzten die Öffentlichkeit in den vergangenen Monaten regelmäßig mit ihren Looks. Das Prinzip war dabei immer das gleiche: Die Architektin trug möglichst wenig Stoff, der Rapper verhüllte sich meist mit auffallend viel Stoff. Doch diese Dynamik könnte sich verändert haben. Die Körpersprachenexpertin Judi James erklärt gegenüber The Mirror, dass sie auf neuen Bildern aus L.A. vor allem bei Kanye eine Veränderung feststellt: "Das ist so etwas wie eine Kehrtwende in der Dynamik dieses Paares, denn Kanye sieht in seinen langen Shorts und seinem Sweatshirt jetzt fast wie ein gewöhnlicher Tourist aus [...]." Zuvor habe er sich beinahe mysteriös präsentiert und sogar sein Gesicht verhüllt. Doch nun habe es den Anschein, der Musiker wolle dieses "Spiel nicht mehr mitspielen".

Bianca hingegen scheint mit ihren hautfarbenen Radlerhosen und dem silbernen Bikinioberteil, das lediglich ihre Brustspitzen bedeckt, auf noch mehr Extreme zu setzen. "Das deutet darauf hin, dass sie immer noch scharf darauf ist, ihre Fähigkeit zu schockieren und Aufmerksamkeit zu erregen, zu nutzen. Während sie Kanyes Arm hält, ist ihr Gesicht teilweise unter einer Baseballkappe versteckt, aber ihr Kinn ist trotzig erhoben", findet Judi. Es hat also den Anschein, als wolle der 47-Jährige am liebsten so wenig wie möglich auffallen, während seine Gattin das Rampenlicht sucht. Ob sie ihm nun die Show stiehlt?

Seit ihrer Eheschließung nach nur wenigen Monaten sorgen vor allem Biancas Outfits immer wieder für Schlagzeilen. Doch viele Fans sind besorgt um die Australierin. Vor allem Gerüchte, Kanye dominiere seine Frau, ließen die Fans aufhorchen. "Genau das Gleiche passierte, als er mit Julia Fox zusammen war. Seltsame, verrückte Outfits, dramatischer Gewichtsverlust... Kanye ist wahnsinnig", schrieb ein besorgter Fan bei Instagram. Aufgrund dieses Machtgefüges sollen mittlerweile auch die Eltern der 29-Jährigen in großer Sorge um ihre Tochter sein.

Getty Images Kanye West, Rapper

Instagram / kanyewest Bianca Censori

