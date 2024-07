Auf dem Fahrrad: Gisele Bündchen unterwegs mit ihrem Joaquim

Sie genießen Zeit zu zweit: Gisele Bündchen (43) und ihr aktueller Lover Joaquim Valente (34) zeigten sich ganz entspannt bei einer kleinen Radtour durch ihre Nachbarschaft. Auf neuen Bildern sieht man die beiden auf ihren Fahrrädern in der Sonne herumkurven. Gisele trägt ein schwarzes Top und passende lockere Shorts, die sie zu Flipflops kombiniert. Dabei setzt sie ihre langen Beine perfekt in Szene. Ihre Haare hat sie zu einem Zopf zusammengebunden, den sie unter einem Sonnencap versteckt hat. Joaquim geht es ähnlich locker an: Er trägt ein blaues Ensemble sportlicher Klamotten. Auch des Models Schäferhund Alfie durfte bei dem Ausflug natürlich nicht fehlen.

Joaquim scheint mittlerweile ein integrierter Teil von Giseles Familie zu sein. Es ist bereits das zweite Mal, dass das Paar sich öffentlich zeigt, nachdem vor wenigen Wochen gemeine Trennungsgerüchte aufgekommen waren. Die Behauptungen, dass dem Kampfsporttrainer die Aufmerksamkeit um seine Liebste zu viel geworden sei, widerlegen die Turteltauben anscheinend gerne. Schon Anfang dieses Monats verbrachten sie einen Urlaub in Costa Rica zusammen mit Giseles Kindern Vivian (11) und Benjamin (14). Auch die beiden Sprösslinge scheinen mit Joaquim gut klarzukommen, denn sie alle lachten und witzelten am Strand herum.

Schon der Beginn von Giseles aktueller Beziehung stand unter strenger Beobachtung von Kritikern, denn ihr wurde vorgeworfen, ihren ehemaligen Ehemann Tom Brady (46) betrogen zu haben. Das ließ die Brasilianerin aber nicht auf sich sitzen. Im Interview mit The New York Times hatte sie Anfang des Jahres berichtet: "Das ist eine Lüge. Es ist das erste Mal, dass ich mit jemandem ausgehe, mit dem ich erst mal befreundet war. Das ist etwas, was vielen Frauen passiert, wenn sie den Mut haben, eine ungesunde Beziehung zu verlassen, nur um als untreu abgestempelt zu werden."

Anzeige Anzeige

MEGA Gisele Bündchen, Supermodel

Anzeige Anzeige

Getty Images Tom Brady und Gisele Bündchen, 2019

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr es, dass Gisele und Joaquim sich so locker zeigen? Super! Es ist schön, dass sie mit ihm so relaxen kann. Ich mag ihre glamourösen Looks lieber. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de