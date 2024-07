Bier und Co.: So genießt Mats Hummels seine Saisonpause

Hinter Mats Hummels (35) liegen anstrengende Wochen. Nach seiner letzten Saison bei Borussia Dortmund heißt es erst mal entspannen, wie der Fußballer in einer Fotostrecke auf Instagram deutlich macht. Mats teilt unter anderem Aufnahmen von sich beim Sporteln, beim Biertrinken mit einem Kumpel und beim Essen in einem schicken Restaurant. Auf einem Schnappschuss posiert er mit Julian Brandt (28) im selben Sweatshirt. Fest steht: Mats genießt die Sommerpause in vollen Zügen!

Nach der Saisonpause wird Mats nicht zum BVB zurückkehren. Im Netz verkündete der Kicker nach zahlreichen Spekulationen selbst seinen Abschied: "Meine Zeit in Schwarz-Gelb findet nun nach insgesamt über 13 Jahren ein Ende. Es war mir eine riesengroße Ehre und Freude, so lange für den BVB gespielt und den Weg von Platz 13 im Januar 2008 bis zu dem, was Borussia Dortmund heute darstellt, fast durchgehend mitgemacht zu haben."

Auch für die Europameisterschaft im eigenen Land wurde Mats nicht nominiert. Die Enttäuschung darüber schien aber nicht lange anzuhalten, denn der 35-Jährige entspannte im Urlaub. In seiner Story präsentierte er sich in Shorts und mit offenem Hemd bekleidet in der Sonne auf Loungemöbeln sitzend. Gleichzeitig schickte er seinen Followern ein zufriedenes Lächeln.

Instagram / aussenrist15 Mats Hummels im Juli 2024

Instagram / aussenrist15 Julian Brandt und Mats Hummels

