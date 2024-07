Diese wichtige Botschaft hat Halle Bailey für alle Neu-Mamas

Halle Bailey (24) wurde im Jahr 2023 zum ersten Mal Mama. Gegenüber Entertainment Tonight sprach sie bei den ESPY Awards 2024 über das Leben als Mutter eines Kleinkindes – für Gleichgesinnte hat die Schauspielerin eine wichtige Botschaft: "Erinnere dich daran, wie besonders du als deine eigene Person bist", betont sie und fügt hinzu: "Halte an deinen Träumen fest." Sie wisse selbst genau, welche Herausforderung das sei: "Genießt das alles und lasst euch nicht unterkriegen."

Auch in ihrer Rolle als Mutter hält die 24-Jährige weiterhin an ihrer Karriere fest. Ihr nächstes Projekt wird das Musical "Atlantis" sein. Dass sie die Schauspielerei auch neben ihrem Mama-Dasein machen könne, würde ihr viel bedeuten: "Es war so eine schöne Erfahrung, weil ich glaube, dass es mich wirklich gestärkt hat und ich wissen musste, dass ich das immer noch tun kann [...] dass eine Mutter einfach dazu gehört." Sie habe sich dadurch "wirklich gut gefühlt". Die "The Little Mermaid"-Darstellerin fühle auch nicht den Druck, die körperlichen Erwartungen, die Hollywood an frisch gebackene Mütter stelle, erfüllen zu müssen. "Ich habe das Gefühl, dass ich wunderschöne Frauen um mich herum hatte, die mich daran erinnerten: 'Mädchen, du kannst dir Zeit lassen'", erzählte sie in dem Interview.

Mit ihrem Körper schien die Sängerin sowieso schon wenige Monate nach der Geburt wieder sehr zufrieden zu sein – und dafür hatte sie auch allen Grund! Ein halbes Jahr nach Söhnchen Halos Geburt teilte Halle ein Bild von sich auf Instagram, das sie nur mit Sport-BH und Jogginghose bekleidet zeigte. Von den Folgen einer Schwangerschaft war damals schon nichts mehr zu sehen: Der Hollywoodstar präsentierte stolz seine Bauchmuskeln!

Getty Images Halle Bailey bei Kids' Choice Awards 2023

Instagram / hallebailey Halle Bailey im Mai 2024

