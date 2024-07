Doch nicht: Halle Berry steigt aus Kim Kardashians Show aus

Eigentlich sollte Kim Kardashian (43) in der Serie "All's Fair" als Hauptdarstellerin prominente Unterstützung bekommen. Unter anderem wurde Halle Berry (57) als Co-Star bestätigt. Doch die Oscar-Preisträgerin ist nach nur wenigen Tagen wieder raus, berichtet das Branchenmagazin Variety. Die Gründe sollen jedoch keine persönlichen sein, sondern einen beruflichen Hintergrund haben. Demnach sei Halle aufgrund von Terminkonflikten aus der Serie ausgestiegen. Ob und von wem sie ersetzt wird, ist derweil noch nicht bekannt. Es muss allerdings nicht nur für die Figur, sondern auch in der Produktion Ersatz gesucht werden, denn der Filmstar sollte als ausführende Produzentin fungieren.

Neben Halle war auch Hollywoodstar Glenn Close (77) für die Anwaltsserie bestätigt. Die Hauptrolle wird aber Kim übernehmen und es ist das erste Mal, dass sie allein im Zentrum einer Serie steht. Inspiriert ist die Handlung von der eigenen Anwältin der 43-Jährigen, Laura Wasser (56). Die Juristin ist auf Scheidungen spezialisiert und vertrat unter anderem die vierfache Mutter bei ihrer Scheidung von Kanye West (47). Das Besondere: Innerhalb der Serie wird die Anwältin, die Kim verkörpert, eine Kanzlei in Los Angeles führen, die rein weiblich besetzt ist und ausschließlich Frauen vertritt. Produziert wird das Ganze für den Streamingsender Hulu und neben Kim ist auch ihre Mutter Kris Jenner (68) als Produzentin aufgeführt.

Das erste Mal, dass Kim ihre schauspielerischen Talente unter Beweis stellen kann, ist "All's Fair" aber nicht. Zuletzt war sie in der neuen Staffel von American Horror Story zu sehen, die den Titel "Delicate" trug. Darin verkörperte sie eine PR-Agentin, die zur Skrupellosigkeit bereit ist, um ihrer Klientin einen Oscar zu verschaffen. In den Folgen kommt es sogar zu der ein oder anderen pikanten Szene zwischen ihr und ihrem Co-Star Emma Roberts (33): Die beiden knutschen innig. Emma schien von dem Kuss aber wenig begeistert, wie sie in der "Tonight Show" verriet: "Ich hatte ihren Lipgloss im ganzen Gesicht. Also mussten wir zwischen den einzelnen Aufnahmen gründlich sauber machen."

Anzeige Anzeige

Getty Images Halle Berry, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian, Unternehmerin und Realitystar

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr es, dass Halle nicht mehr dabei ist? Schade, ich hätte sie gerne neben Kim gesehen. Mich stört das nicht so sehr – sie finden sicher einen guten Ersatz. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de