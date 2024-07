Freizügige Outfits: Drohen Bianca Censori rechtliche Folgen?

Bianca Censori (29) lässt gern die Hüllen fallen. Immer wieder zeigt sich die Frau von Kanye West (47) in freizügigen Outfits. Könnten der Designerin dafür jetzt rechtliche Konsequenzen drohen? Am Montag wurde die Australierin auf dem Weg zu einem Tanning-Salon in Los Angeles gesichtet. Schnappschüsse, die Daily Mail vorliegen, zeigen Bianca in knappen Shorts und einem komplett durchsichtigen T-Shirt. Wie das US-amerikanische Magazin berichtet, könnte ihr Look gegen das kalifornische Recht verstoßen und als "unsittliche Entblößung gelten". Bei so einem Vergehen drohen im schlimmsten Fall sechs Monate Bezirksgefängnis, eine Geldstrafe von bis zu 917 Euro und eine verpflichtende Registrierung als Sexualstraftäter.

Juristen vermuten jedoch, dass Biancas Auftreten nur als geringfügige Ordnungswidrigkeit abgestempelt wird, da es sich um ein erstmaliges Vergehen handeln könnte. Mit ihren freizügigen Outfits gerät Bianca nicht nur möglicherweise mit dem Gesetz in Konflikt. Vor wenigen Tagen wurden der Designerin und dem Rapper der Zutritt zu einem Restaurant untersagt. Das Hollywood-Paar wollte in einem Barbecue-Lokal in L.A. essen gehen. Dabei trug Bianca lediglich einen Bikini. Für den Besitzer offenbar ein No-Go. "Wie kann ein anständiges Restaurant einen Gast akzeptieren, der so etwas trägt?", wütete der Gastronom, wie Daily Mail berichtet.

Nicht nur in Sachen Outfits zeigt sich Bianca experimentierfreudig. Auch bei ihren Haaren scheint sie gern Neues zu wagen. Normalerweise kennen die Fans die Australierin als schöne Brünette. In Paris präsentierte die 29-Jährige vor wenigen Wochen einen komplett neuen Look. Durch die Stadt der Liebe spazierte das Model mit einer rosafarbenen Kurzhaarfrisur. Ihre Haare stylte sie dabei zu wilden Locken.

Anzeige Anzeige

Getty Images Kanye West, Rapper, mit seiner Frau Bianca Censori

Anzeige Anzeige

Aissaoui Nacer / MEGA xx

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr Biancas Entscheidung, so freizügige Outfits zu tragen? Ich finde es mutig und selbstbewusst von ihr. Sie darf ja tragen, was sie will. Ich finde, sie übertreibt. In manchen Situationen ist es unangebracht... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de