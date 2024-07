Guido Maria Kretschmer spricht noch mit seinen toten Eltern

Das vergangene Jahr war für Guido Maria Kretschmer (59) alles andere als einfach. Im Sommer verlor der Designer seinen geliebten Vater Erich. Ein halbes Jahr später starb auch seine Mama Marianne. "Das hat mich schon sehr aus der Bahn geschmissen", offenbart der Modeexperte gegenüber RTL. Der sonst so energiegeladene Unternehmer habe sich in dieser Zeit erschöpft gefühlt und keine Kraft gehabt. Inzwischen habe er einen Weg gefunden, die Erinnerung an die beiden aufrechtzuerhalten: "Ich habe sie als Foto neben meinem Bett stehen und ich rede morgens und abends mit ihnen, wie ich es früher auch gemacht habe. Ich kann sie nicht mehr anrufen, aber so spreche ich mit ihnen."

Erst vor wenigen Tagen verlor Guido eine weitere Wegbegleiterin. Seine Hündin Alaiyha starb im Alter von 13 Jahren. "Wie haben wir dich geliebt und was für ein großes Glück es war, dich so lange bei uns gehabt zu haben", erklärte der 59-Jährige auf Instagram. Auch die Freunde des Shopping Queen-Stars ließen seine schwierigen Erfahrungen nicht kalt. Felicita Maaß (36) kommentierte schockiert: "Wie viel sollt ihr noch ertragen? Ich wünsche euch von Herzen ganz viel Kraft und vor allem ganz viel Liebe für die Zukunft. Haltet euch fest, dann werdet ihr auch diese dunkle Zeit schaffen."

In dieser schweren Phase kann sich der gebürtige Münsteraner auf seinen Ehemann Frank Mutters verlassen. Die beiden sind nun schon seit 39 Jahren ein Herz und eine Seele und haben bereits fünfmal geheiratet. Die erste der vielen Trauungen fand 1987 in Spanien statt. "Wir haben zwei Jahre nach unserem Kennenlernen eine wilde Hippie-Hochzeit auf Ibiza gefeiert", hatte Guido im Gespräch mit Bild ausgeplaudert. Zuletzt gaben sie sich vor knapp sechs Jahren auf Sylt das Jawort.

Instagram / guidomariakretschmer Guido Maria Kretschmer mit seinen Hunden, März 2022

Instagram / guidomariakretschmer Frank Mutters und Guido Maria Kretschmer im April 2023

