Nach Schießerei: Donald Trump muss nicht operiert werden!

Für den ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump (78) waren die vergangenen Tage sehr dramatisch. Bei einer Wahlveranstaltung wurde er in Pennsylvania allem Anschein nach Opfer eines versuchten Attentats. Ein Schütze traf ihn am Ohr, woraufhin die Fotos des verletzten US-Amerikaners schnell um die Welt gingen. Der behandelnde Arzt von Donald, Dr. Ronny Jackson, gibt nun im Gespräch in der "The Benny Show" erste Einblicke in seinen Gesundheitszustand. Ihm zufolge wurde ein Teil seines oberen Ohres weggeschossen und momentan behandelt. Jedoch muss er sich wohl keiner Operation unterziehen.

Der Arzt des Weißen Hauses beschreibt auch im Detail, wieso sein Ohr so stark blutete. Laut ihm durchschlug die Kugel sein Fleisch und den Knorpel so sauber, dass der betroffene Teil seines Ohrs direkt abgerissen wurde. Er erklärt, dass gerade die Ohren sehr anfällig für starke Blutungen bei einer solchen Verletzung seien. Um den Heilungsprozess weiterhin bestmöglich zu unterstützen, wird Donald deshalb für einige Zeit einen Verband tragen müssen. Abgesehen von seinem demolierten Ohr erlitt er keine weiteren ernsthaften Verletzungen und sei bereits auf dem Weg der Besserung.

Die aufwühlenden Geschehnisse rund um den Politiker erweckten auch die Aufmerksamkeit der britischen Royals. Nach dem Vorfall meldete sich sogar König Charles (75) mit einem ganz privaten Brief bei dem Politiker. Laut BBC soll das Schreiben aufrichtige Genesungswünsche beinhalten und schon am Sonntag in Washington D.C. über die britische Botschaft eingetroffen sein. Der Monarch und der aktuelle Präsidentschaftskandidat der Republikaner kennen sich schon länger persönlich durch vergangene politische Treffen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Donald Trump im Juli 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Melania Trump, Donald Trump, König Charles und Königin Camilla im Dezember 2019

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de