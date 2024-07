Wimbledon-Look: Darum trug Prinzessin Kate die Farbe Lila!

Am vergangenen Sonntag besuchte Prinzessin Kate (42) gemeinsam mit ihrer Tochter Prinzessin Charlotte (9) das Wimbledon-Finale. Dabei strahlte die Ehefrau von Prinz William (42) in einem lilafarbenen Kleid von der Marke Safiyaa. Das Kleid soll Kate jedoch nicht ohne Bedacht ausgewählt haben. Wie die Modeexpertin Bethan Holt gegenüber People erklärt, sei Lila die Farbe des Mutes. Damit könnte die Prinzessin auf ihren Kampf gegen den Krebs anspielen. Außerdem vermutet Bethan eine Hommage an die verstorbene Queen Elizabeth II. (✝96). Diese war zu Lebzeiten für ihre bunten Outfits bekannt.

Mit ihrem Auftritt habe Kate ein wichtiges Statement gesetzt. "Ich denke, sie sah strahlend und leuchtend aus, und es war schön, sie so entspannt zu sehen. Ich bin mir sicher, dass viele Leute gesehen haben, wie glücklich sie aussah, und dass sie das beruhigt hat", erklärt Bethan und fügt hinzu: "Sie ist wirklich eine Art Leuchtturm der Hoffnung für viele, aber das bringt auch eine Menge Druck mit sich ... Auf der anderen Seite hat sie ein ganzes Team von Leuten, die ihr helfen, und die meisten Menschen haben nicht die Mittel, die sie hat, aber ich glaube, dass allein ihre Anwesenheit die Stimmung der Menschen wirklich heben kann."

Es ist nicht das erste Mal, dass Kate mit ihren Outfits versteckte Botschaften sendet. Bei der Trooping the Colour-Parade im Jahr 2023 sorgte die Britin beispielsweise mit einem besonderen Accessoire für Aufsehen: Kate trug ein Paar Diamant-Ohrringe, die einst ihrer Schwiegermutter Prinzessin Diana (✝36) gehörten.

Getty Images Prinzessin Kate, 2023

Getty Images Prinzessin Kate bei der "Trooping the Colour"-Parade

