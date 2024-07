Dieter Bohlen mischt sich in Pietro und Sarahs Streit ein!

Zwischen Pietro Lombardi (32) und Sarah Engels (31) herrscht derzeit ein hitziger Streit, der sich in der digitalen Welt spiegelt. Seit Sonntag werfen sich die Eltern von Alessio (9) im Netz schwerwiegende Vorwürfe an den Kopf, was die Erziehung ihres Sohnes angeht. Sogar Sarahs neuer Ehemann Julian Engels (31) hat sich bereits eingemischt. Doch nun meldet sich der Poptitan und ehemalige Mentor der zwei Musiker, Dieter Bohlen (70), zu Wort! Gegenüber Bild teilt der gute Freund von Pietro jetzt einen gut gemeinten Rat an die streitenden Eltern: "Sprecht miteinander und klärt das unter euch."

Die Auseinandersetzung der beiden ehemaligen DSDS-Kandidaten fand seinen Ursprung in einer Äußerung von Sarah auf ihrem Instagram-Kanal. Im Netz wurde sie gefragt, warum Alessio nicht bei ihrem aktuellen Urlaub in Japan dabei sei. Daraufhin antwortete sie: "In meinem Leben gibt es Bereiche, die für mich aus guten Gründen nicht an die Öffentlichkeit gehören." Pietro wiederum verbringt seine Urlaubstage im Moment mit seinem Spross auf Mallorca und sah in Sarahs Reaktion einen gezielten Angriff in seine Richtung. Auf Instagram konterte er: "Du hasst es, wenn Alessio hier ist. Das ist ein Fakt. Alessio erzählt mir mehr, als du denkst." Doch damit nicht genug. Mittlerweile folgten online weitere knallharte Anschuldigungen von dem Sänger: "Du würdest über Leichen gehen, um mir zu schaden."

Der ehemalige Modern-Talking-Star kennt Sarah und Pietro mittlerweile seit mehr als zehn Jahren. Von Anfang an verstehen sich insbesondere Dieter und Pietro bestens. Heute sind sie sehr eng befreundet und vertrauen sich so gut wie alles an. Wie sehr Pietro die Unterstützung und väterliche Fürsorge von dem erfolgreichen Musikproduzenten schätzt, betonte er vor Kurzem sogar ganz öffentlich im Netz.

Getty Images Sarah Engels und Pietro Lombardi, November 2014

Getty Images DSDS-Stars Dieter Bohlen und Pietro Lombardi

Wie findet ihr den Vorschlag von Dieter? Ich finde, er hat absolut Recht! Aus meiner Sicht ist sein Ratschlag nicht hilfreich.



