Eva Longoria präsentiert ihre heiße Bikinifigur in Marbella!

Eva Longoria (49) scheint sich in ihrer neuen Wahlheimat Marbella wohlzufühlen und sieht dazu auch noch richtig gut aus! Die Schauspielerin genoss einen Strandausflug mit ihrem Sohn Santiago und Ehemann José Bastón – und präsentierte dabei ihre Figur in einem orangefarbenen Bikini, bestehend aus Triangel-Oberteil und einer Hose mit Schnürung an der Seite. Und wie Bilder zeigen, die Daily Mail vorliegen, hatte die kleine Familie eine Menge Spaß, während sie am Strand spazierte und im Meer planschte.

Der Desperate Housewives-Star und der Geschäftsmann zogen in die spanische Stadt, nachdem sie vergangenes Jahr eine riesige Villa mit sechs Schlafzimmern und sieben Bädern gekauft hatten. Und warum kehrten sie Los Angeles den Rücken? "Sie wollen ihren Sohn an einem Ort großziehen, an dem er von Natur und Schönheit umgeben ist und nicht in die ganzen Hollywood-Kreise hineingezogen wird", erklärte ein Insider gegenüber dem Newsportal.

Die Entscheidung, die Staaten für immer zu verlassen, sei Anfang dieses Jahres gefallen – daher boten sie ihr Haus in Hollywood auch wieder zum Verkauf an. "Sie haben es im Juni [2023] vom Markt genommen, es aber im Februar für umgerechnet vier Millionen Dollar weniger wieder angeboten, weil sie einfach bereit sind, es zu verlassen", führte die Quelle weiter aus und ergänzte: "Sie ziehen Vollzeit in ihr Haus in Spanien und freuen sich beide sehr darauf. [Eva] hat in Hollywood alles bekommen, was sie wollte."

Instagram / evalongoria Eva Longoria und José Bastón mit ihrem Sohn Santiago

Getty Images Eva Longoria and José Bastón, Ehepaar

