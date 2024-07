"Wie ein Fluch": Justine Dippl hat nach Geburt Schlafmangel

Seit der Geburt von Söhnchen Jarno Zinédine ist es im Netz ziemlich still um Justine Dippl geworden. Das sei auch ihren Fans aufgefallen, die sich daraufhin besorgt an die Ex-Sommerhaus der Stars-Kandidatin gewandt hatten. Justine erklärt in ihrer Instagram-Story jetzt, weshalb sie sich zuletzt so wenig auf ihrem Account zu Wort gemeldet hatte: "Es ist wirklich wie ein Fluch. [...] Er hat was eingebaut, wenn er merkt, dass ich schlafen möchte [...] wird er einfach wach und dann geht's ab. Manchmal bis morgens um fünf. [...] Ich kann nicht mehr richtig schlafen, ich bin richtig fertig."

Sichtlich erschöpft blickt Justine in die Kamera, während sie von den Erfahrungen der vergangenen Wochen berichtet. "Ich könnte heulen. Es ist echt heftig. [...] Dieser Schlafentzug ist echt nervenzehrend", erklärt die zweifache Mama verzweifelt. Und das wäre noch nicht alles: Zusätzlich zu den Schlafproblemen ihres Sprösslings hätte die gesamte Familie derzeit mit einer heftigen Erkältung zu kämpfen. "Erst fing es bei der Kleinen an. Aber richtig, mit Schnupfen, Husten, nachts übergeben. [...] Dann fing ich an und jetzt fängt auch der Kleine an", berichtet die Influencerin.

Schon vor einigen Wochen berichtete die Reality-TV-Bekanntheit von den Schwierigkeiten in ihrem Mama-Alltag mit zwei kleinen Kindern. "Es ist anstrengender als gedacht", gab sie damals im Netz zu und fügte im selben Atemzug hinzu: "Der Kleine ist sehr ruhig, schläft viel. Wenn er wach ist, ist er wach. Es ist schwierig, sich in zwei zu teilen. Man weiß gar nicht, wie man damit umgehen soll. [...] Es ist nicht ohne."

Justine Dippl und ihre beiden Kinder im Juni 2024

Justine Dippl, Influencerin

