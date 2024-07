Ist es komisch für Tim Kühnel, Ex Melina mit Neuem zu sehen?

Tim Kühnel wagt sich in ein neues TV-Experiment: Er nimmt an "La Familia - House of Reality" teil und zieht in die Reality-TV-WG ein! Dort trifft er auf seine Ex Melina Hoch und hin und wieder mal auf ihren neuen Partner Max Bornmann. Ist das nicht komisch für den einstigen Love Island-Gewinner? Promiflash hat nachgehakt: "Ich bin sehr happy für beide und gönne es ihnen von Herzen! Ich hab immer gesagt, ich hab kein Problem damit, Hauptsache Melina ist damit einverstanden. Bei 'Prominent getrennt' haben wir drei ja auch schon zusammengelebt. Da waren zwar auch mehr Leute dabei und die beiden waren noch kein Paar, aber ich komme gut mit Max klar. Ich mache mir da keine Sorgen."

Obwohl sie als Ex-Paar bei "Prominent getrennt" zusammenarbeiten mussten, verlief ihre gemeinsame Zeit in der Villa ziemlich harmonisch. Bis auf die emotionale Zeit zu zweit und ein paar Auseinandersetzungen bezüglich ihrer Strategie zeigten sie sich stets als Einheit. Auch ein neuer Partner scheint keinen Einfluss auf ihre besondere Verbindung zu haben. Bei "La Familia - House of Reality" muss er keine Challenges mit Melina absolvieren. Dafür aber mit ihr, Yasin Mohamed (33) und ein paar anderen Content Creatorn klarkommen. "Ich glaube, es wird lustig, chaotisch. Ich hoffe aber auch, ein bisschen Struktur ins Haus reinzubringen. Die Sendung ist mal was komplett anderes, ein komplett neues Format", zeigt sich Tim positiv.

Ist bei der Konstellation in der WG Flirterei vorprogrammiert? Vor allem Yasin ist dafür bekannt, in Formaten Liebeleien anzufangen. Doch vor Beginn der Show betonte er gegenüber Promiflash: "Ich bin nicht hierhergekommen, um Frauen zu klären. Wie sagt man noch mal: 'Never f*ck the company'. Mit Celina spaße ich rum. Aber hier wird nichts passieren." Aus dem Spaß wurde dann aber doch Ernst, zumindest wenn es um Tattoos geht: Denn die beiden ließen sich ein Partnertattoo stechen.

Instagram / melina.hoch Melina Hoch und Max Bornmann, 2024

RTLZWEI Fabia Bengs, Celina Weisner, Yasin Mohamed, Melina Hoch und Sara Arslan

