Überraschung: Prinzessin Anne kehrt nach ihrem Unfall zurück

Prinzessin Anne (73) ist zurück im Sattel. Nach ihrem Unfall und dem Krankenhausaufenthalt haben Royal-Fans jetzt Grund zur Freude: Ganz überraschend erscheint die Princess Royal bei den nationalen Meisterschaften der Riding Disabled Association im englischen Gloucestershire. Bei ihrem Erscheinen wirkt die Tochter von Queen Elizabeth (✝96) bester Laune und vor allem wieder fit. Vermutlich markiert dieser Auftritt nun ihre langsame Rückkehr zu den öffentlichen Pflichten. Ein Vertreter des Verbandes erklärte gegenüber The Mirror stolz: "Wir fühlen uns geehrt, die Princess Royal bei unserem Flaggschiff, den RDA National Championchips, begrüßen zu dürfen." Anne ist seit 1971 Schirmherrin und seit 1986 Präsidentin der RDA.

Mitte Juni erlebte Anne einen Reitunfall, nach dem sie sogar in eine Klinik gebracht werden musste. "Die Princess Royal hat nach einem Vorfall auf dem Gatcombe Anwesen gestern Abend leichte Verletzungen und eine Gehirnerschütterung erlitten", hieß es in einem offiziellen Statement des britischen Palastes. Gleich mehrere Tage musste die 73-Jährige im Krankenhaus in Bristol bleiben. Zwischenzeitlich schien es sogar etwas ernster um Anne zu stehen, denn durch Insider war die Rede von Gedächtnisverlust. Kurz nach ihrer Entlassung Ende Juni wurden dann sogar vorerst die Termine mit der Prinzessin abgesagt.

Das scheint jetzt ein Ende zu haben, allerdings sind wohl vor allem Annes Kinder nach wie vor sehr besorgt um ihre Mutter. Vor allem ihre Tochter Zara Tindall (43) soll ihre Mutter zur Vorsicht ermahnen. Die Nichte von König Charles (75) habe laut dem Adelsexperten Christopher Andersen die Befürchtung, der Palast verlasse sich zu sehr auf Anne. "Sie hat nicht ganz unrecht. Prinzessin Anne wird regelmäßig als das am härtesten arbeitende Mitglied der königlichen Familie bezeichnet", erklärt der Kenner gegenüber Fox News Digital.

Getty Images Prinzessin Anne im Juli 2024

Getty Images Prinzessin Anne und Timothy Laurence, Juni 2024

