Sarah Connor legt sich für Orcas mit Reiseveranstalter an!

Sarah Connor (44) setzt sich für den Schutz von Orcas ein. Und da TUI unter anderem Pauschalreisen verkauft, die Tickets für Shows mit den Meeressäugern beinhalten, wendet sich die Sängerin laut Bild jetzt mit einem Brief direkt an den Reiseveranstalter. "Es ist an der Zeit, damit Schluss zu machen! Im Gegensatz zu den Behauptungen von Meeresparks wie SeaWorld und Loro Parque sind die in den Meeresaquarien gefangenen Tiere nicht glücklich", schreibt sie und fügt hinzu: "Ich bitte Sie [...] inständig: Fördern Sie stattdessen Projekte, die das Ziel haben, die gefangenen Orcas in betreute Schutzgebiete im Meer zu überführen, wo sie selbstbestimmt und in Semi-Freiheit leben können."

Es ist ein Thema, mit dem sich Sarah in der Vergangenheit viel auseinandergesetzt hat und bei dem sie die gleiche Meinung wie Tierschützer teilt: Die Tiere leben in viel zu kleinen Becken und sind daher sehr viel Stress ausgesetzt. "Orcas und alle anderen Meeressäugetiere gehören nicht in ein Aquarium. Was erlauben wir uns? Es ist ein Verbrechen. Wann begreifen wir endlich, wie sehr wir in die Natur eingreifen und sie zerstören?", betont sie gegenüber dem Blatt. Sie erlebe Orcas durch ihre Urlaube regelmäßig in freier Wildbahn und es breche ihr das Herz, sie eingesperrt zu sehen.

Wie sehr ihr Herz für Orcas schlägt, bewies die 44-Jährige schon, nachdem sie die fünfte Folge von Wer stiehlt mir die Show? gewonnen hatte. Durch ihren Sieg gegen Joko Winterscheidt (45) durfte Sarah das Finale der Show moderieren – und verwandelte das Studio mal eben in eine Unterwasserwelt. Dabei servierte sie den anderen Teilnehmern Unterwasser-Cocktails, trat in einem Tauchanzug auf und hielt auch die Spiele im Thema Wasser. Und was natürlich auch nicht fehlen durfte, waren die schwebenden Unterwasser-Tiere, mit denen das Studio dekoriert wurde – darunter ihre Lieblinge, die Orcas.

Getty Images Sarah Connor im Mai 2014

Seven.One / Florida TV / Julian Mathieu Sarah Connor bei "Wer stiehlt mir die Show?"

