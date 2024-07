So war "Ex on the Beach"-Kuss mit Ex Elli für Phillip Mandla

In der aktuellen Folge von Ex on the Beach werden Phillip Mandla und seine Ex-Freundin Elissia La lacona Pinilla ziemlich intim miteinander. Als die Blondine und ihre Mitstreiterin Jeanine (27) Langeweile verspüren, entschließen sie sich dazu, eine wilde Knutschparty zu veranstalten. Dabei kommt es unter anderem auch zu leidenschaftlichen Küssen zwischen Elli und Phillip. Bei einer Fragerunde auf Instagram interessiert es einen von Phillips Followern daher brennend, wie es sich für ihn anfühlte, mit seiner Ex auf Tuchfühlung zu gehen. "Der Kuss zwischen mir und Elli hat sich sehr gut und vor allem sehr vertraut angefühlt. War schon crazy", gibt der Realitystar daraufhin zu.

Das ist nicht der einzige Annäherungsmoment zwischen dem einstigen Temptation Island-Verführer und der Beauty. Elli muss sich am Morgen nach der Knutschaktion entscheiden: Verlässt Phillip oder ihr Villa-Flirt Cris die Insel der Verflossenen? Gegen die Erwartung aller Kandidaten entscheidet sich die Blondine dafür, dass ihr Ex bleiben darf. "Um ehrlich zu sein, war ich geschockt, weil ich dachte, dass Cris zu 100 Prozent in der Villa bleibt. Die zwei waren seit Tag eins gefühlt wie ein Couple, deswegen war ich mir sicher, dass ich gehen muss", erinnert sich der 29-Jährige im Netz an die Situation.

Doch hat Elli diese Entscheidung vielleicht aus einer Laune heraus getroffen und bereut sie womöglich mittlerweile? Das hat sich auch Promiflash gefragt und bei der Reality-TV-Bekanntheit nachgehakt. "Nein, ich bereue meine Entscheidung nicht. Ich musste in diesem Moment an mich und mein Herz denken und möchte keinen Mann an meiner Seite, der noch Augen für seine Ex-Freundin hat", machte sie entschieden im Interview klar.

Instagram / phillip_mandla Phillip Mandla, Realitystar

RTL Cris, "Ex on the Beach"-Kandidat

Meint ihr, dass zwischen Elli und Phillip noch mehr laufen wird? Ja, das kann ich mir gut vorstellen! Nee, ich denke, dass das eine einmalige Sache war. Ergebnis anzeigen



